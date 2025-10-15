Kara Parayı Aklamak İçin POS Cihazı Oyunu: Restoranda 5 Bin Liralık Hesap Sonrasında Karakolluk Oldular
Milyarlarca doları bulan yasa dışı bahis sektöründe kazanılan kara paranın aklanması için berber, market, restoran gibi işletmelerdeki POS cihazlarının kullanıldığı ortaya çıktı. İstanbul Yeşilköy’de bir restoranda yemek yiyen ve 5 bin liralık hesabı ödeyen bir grup genç sonrasında karakola ifadeye çağırıldı. Uzmanlar, POS cihazı veya QR yöntemi ile ödeme yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.
Türkiye’de son yıllarda toplamı milyar dolarları bulan kara para operasyonları düzenleniyor.
5 bin liralık hesap sonrasında karakolluk olan gençler.
POS cihazı ve QR ile kara para nasıl aklanıyor?
POS cihazı ve QR ile ödemelerde nelere dikkat edilmeli?
