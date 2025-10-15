Kara Parayı Aklamak İçin POS Cihazı Oyunu: Restoranda 5 Bin Liralık Hesap Sonrasında Karakolluk Oldular

1. Yerleştirme: Kara paranın sisteme girişi: Bahis çeteleri için en riskli aşama, fiziki nakit olarak ele geçen yasa dışı gelirin finansal sisteme ilk kez sokulduğu andır. POS’lu işletmeler bu noktada devreye giriyor.

Nakit sorununun çözümü

Çeteler, internet üzerinden topladıkları bahisleri genellikle kripto para veya dijital cüzdanlar gibi izi sürülmesi zor yöntemlerle alırlar. Ancak bu paraları fiziki dünyada kullanabilmek veya örgüt mensuplarına dağıtabilmek için “aklanmış” olması gerekir. İşte burada, mağazaların POS’undan geçirilen sahte ödemeler devreye girer. Çete, elindeki kara parayı, sanki bir müşteri o mağazadan alışveriş yapmış ve nakit ödemiş gibi gösterir. Mağazanın hesabına “temiz” para girer. Karşılığında mağaza sahibine bir komisyon ödenir.

2. Paranın kaynağının gizlenmesi: Sisteme giren para, hemen çetelerin hesabına çekilmez. Bu, çok dikkat çekici olur. Bunun yerine, para birkaç farklı işletme hesabı arasında karmaşık bir şekilde dolaştırılır.

Havale-havale dolaşım

Aynı çeteyle çalışan bir başka restorana “tedarik bedeli” olarak havale yapılır. O restorandan bir nakliye firmasına “nakliye ücreti” olarak transfer edilir. Bu firmadan da bir inşaat şirketine “malzeme bedeli” olarak geçer. Her bir işlem, parayı biraz daha meşru bir görünüme kavuşturur ve izini biraz daha zorlaştırır. Bu, paranın kaynağını bulmak isteyenler için âdeta bir labirent oluşturur.

3- Temiz paranın nihai kullanımı: Artık “temizlenmiş” ve meşru bir ticari gelir görünümüne kavuşmuş olan para, son aşamada asıl sahiplerine ulaştırılır.

Yatırım ve lüks tüketim

Bu aşamada para, nihai hedefine ulaşır. Çeteler, bu fonları; yüksek değerli araba, mücevher, emlak alımlarında kullanır.

Yeni yasa dışı yatırımlar

Daha büyük bahis siteleri kurmak, sunucu kiralama, yazılım geliştirme veya dijital reklamcılık için harcar.

Yasal işletmelere ortak olma

Gerçek bir şirkete ortak olarak veya yeni bir işletme kurarak, gelecekteki kara para aklama faaliyetleri için daha sağlam bir zemin oluşturur.

Örgütün diğer faaliyetlerini finanse etmede

Farklı suç örgütlerine yapılan ödemelerde veya örgüt üyelerinin maaş ödemelerinde kullanılır.