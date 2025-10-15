onedio
Kara Parayı Aklamak İçin POS Cihazı Oyunu: Restoranda 5 Bin Liralık Hesap Sonrasında Karakolluk Oldular

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.10.2025 - 09:44

Milyarlarca doları bulan yasa dışı bahis sektöründe kazanılan kara paranın aklanması için berber, market, restoran gibi işletmelerdeki POS cihazlarının kullanıldığı ortaya çıktı. İstanbul Yeşilköy’de bir restoranda yemek yiyen ve 5 bin liralık hesabı ödeyen bir grup genç sonrasında karakola ifadeye çağırıldı. Uzmanlar, POS cihazı veya QR yöntemi ile ödeme yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Kaynak: Kaan Zenginli / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son yıllarda toplamı milyar dolarları bulan kara para operasyonları düzenleniyor.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, yasa dışı bahis baronları ve suç örgütleri, kara parayı aklamak için yeni yöntemler bulmaya devam ediyor.

Berber, market, restoran gibi işletmelerde kullanılan POS cihazlarından yapılan ödemelerle suç örgütlerinin kara parası aklanıyor ve dolaşıma sokuluyor.

5 bin liralık hesap sonrasında karakolluk olan gençler.

İstanbul Yeşilköy’de sıradan bir akşam yemeği, bir grup genç için kâbusa dönüştü. Bir restoranda yaşananlar, yasa dışı bahis şebekelerinin kara para aklama yöntemlerinin sıradan vatandaşların hayatını nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. 

O geceyi anlatan mağdur vatandaşlardan biri, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi: 

2 hafta önce Yeşilköy’de bir restorana arkadaşlarımla gittik. Hesap ödemesi restoranın kendi POS cihazı yerine farklı bir cihazdan çekildi. 5.000 TL'lik ödemeyi arkadaşım kredi kartı ile yaptı. Sonrasında bu işlemin yasa dışı bahisle bağlantılı bir hesaba aktarıldığı ortaya çıktı ve bu sebeple karakola ifadeye çağrıldık, hakkımızda adli süreç başlatıldı. Hesaplarımıza bloke konuldu. Masum olduğumuz anlaşıldı. Ancak ciddi mağduriyet yaşadık.”

Bir işlemin, Bakanlığın “kara liste”sindeki bir POS cihazından yapılmış olması, o işlemin otomatik olarak şüpheli kategorisine alınmasına ve işlemi yapan müşteri hakkında da adli süreç başlatılmasına sebep olabiliyor. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde kara para aklamak için kullanılan 3 bin pos cihazı tespit etmişti.

POS cihazı ve QR ile kara para nasıl aklanıyor?

1. Yerleştirme: Kara paranın sisteme girişi: Bahis çeteleri için en riskli aşama, fiziki nakit olarak ele geçen yasa dışı gelirin finansal sisteme ilk kez sokulduğu andır. POS’lu işletmeler bu noktada devreye giriyor.

Nakit sorununun çözümü

Çeteler, internet üzerinden topladıkları bahisleri genellikle kripto para veya dijital cüzdanlar gibi izi sürülmesi zor yöntemlerle alırlar. Ancak bu paraları fiziki dünyada kullanabilmek veya örgüt mensuplarına dağıtabilmek için “aklanmış” olması gerekir. İşte burada, mağazaların POS’undan geçirilen sahte ödemeler devreye girer. Çete, elindeki kara parayı, sanki bir müşteri o mağazadan alışveriş yapmış ve nakit ödemiş gibi gösterir. Mağazanın hesabına “temiz” para girer. Karşılığında mağaza sahibine bir komisyon ödenir.

2. Paranın kaynağının gizlenmesi: Sisteme giren para, hemen çetelerin hesabına çekilmez. Bu, çok dikkat çekici olur. Bunun yerine, para birkaç farklı işletme hesabı arasında karmaşık bir şekilde dolaştırılır.

Havale-havale dolaşım

Aynı çeteyle çalışan bir başka restorana “tedarik bedeli” olarak havale yapılır. O restorandan bir nakliye firmasına “nakliye ücreti” olarak transfer edilir. Bu firmadan da bir inşaat şirketine “malzeme bedeli” olarak geçer. Her bir işlem, parayı biraz daha meşru bir görünüme kavuşturur ve izini biraz daha zorlaştırır. Bu, paranın kaynağını bulmak isteyenler için âdeta bir labirent oluşturur.

3- Temiz paranın nihai kullanımı: Artık “temizlenmiş” ve meşru bir ticari gelir görünümüne kavuşmuş olan para, son aşamada asıl sahiplerine ulaştırılır.

Yatırım ve lüks tüketim

Bu aşamada para, nihai hedefine ulaşır. Çeteler, bu fonları; yüksek değerli araba, mücevher, emlak alımlarında kullanır.

Yeni yasa dışı yatırımlar

Daha büyük bahis siteleri kurmak, sunucu kiralama, yazılım geliştirme veya dijital reklamcılık için harcar.

Yasal işletmelere ortak olma

Gerçek bir şirkete ortak olarak veya yeni bir işletme kurarak, gelecekteki kara para aklama faaliyetleri için daha sağlam bir zemin oluşturur.

Örgütün diğer faaliyetlerini finanse etmede

Farklı suç örgütlerine yapılan ödemelerde veya örgüt üyelerinin maaş ödemelerinde kullanılır.

POS cihazı ve QR ile ödemelerde nelere dikkat edilmeli?

POS cihazı ve QR ile ödemelerde nelere dikkat edilmeli?

İsim ve adres kontrolü

Ödeme yaparken, hizmet aldığınız işletmenin adı ve adresi ile POS cihazından çıkan fişte ya da ekranda görünen işletme adının aynı olmasına mutlaka dikkat edin. farklılık durumunda işlemi durdurun.

Arızalı POS tuzağı

Bir işletme, “POS’umuz arızalı, başka bir POS getirelim” dediğinde son derece şüpheci davranın. mümkünse nakit ödemeyi tercih edin veya işlemi yapmayın.

Fiş ve fatura şart

Özellikle 5 bin lira ve üzeri yapılan ödemelerin POS fişlerini en az 6 ay saklayın. fişin yanı sıra, işletmeden mutlaka fatura veya belgeli fiş isteyin. bu belgeler, olası bir soruşturmada sizi koruyacak en önemli delillerdir.

Fiziki kart kullanımı

İşletme, fiziki karta temas etmeden, kart bilgilerinizi yazarak veya bir uygulamaya girerek sanal POS işlemi yapmak isterse büyük bir risk altında olabilirsiniz. bu tür talepleri reddedin.

Bilinmeyen uygulama ve QR kodlar

Ödeme için size okutulan QR kodun veya yönlendirildiğiniz uygulamanın, hizmet aldığınız işletmeye ait olduğundan emin olun.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın