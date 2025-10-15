onedio
article/comments
article/share
Değeri 2 Milyon Euro: Bir Evde Tadilat Yapan Tesisatçı, 30 Kilo Altın Buldu

Değeri 2 Milyon Euro: Bir Evde Tadilat Yapan Tesisatçı, 30 Kilo Altın Buldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2025 - 07:45

Viyana’da tadilata giden bir tesisat ustası, duvara vurduğu kazma darbesiyle hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Duvarın içinden çıkan tenekede, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma, tahmini 2 milyon Euro (30 kg) değerinde devasa bir altın para hazinesi bulundu. Bu akıl almaz keşif, sıradan bir iş gününü Hollywood filmlerini aratmayan bir olaya çevirdi.

Kaynak: https://dogruhaber.com.tr/tesisatci-t...
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, sıradan bir tadilat işi, bir tesisat ustası ve ev sahibi için beklenmedik bir tarihi keşfe dönüştü.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, sıradan bir tadilat işi, bir tesisat ustası ve ev sahibi için beklenmedik bir tarihi keşfe dönüştü.

Rutin bir mesai günü için evde çalışma yapan tesisat ustası, duvara vurduğu kazma darbesi sonucunda, gizlenmiş bir teneke kutuya ulaştı. Tenekenin açılmasıyla ortaya çıkan manzara, adeta bir film sahnesini anımsatıyordu: Kutu, yaklaşık otuz (30) kilogram ağırlığında, İkinci Dünya Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen altın paralarla doluydu. 'Çil çil' tabir edilen bu büyük altın rezervi, uzmanların ilk değerlendirmelerine göre yaklaşık 2 milyon Euro piyasa değerine sahip olup, Türk Lirası karşılığı 97,2 milyon TL civarında bir serveti temsil etmektedir.

Duvarın içerisine ustaca gizlenmiş olan bu tarihi hazinenin, savaş koşulları altında korunmak amacıyla saklandığı düşünülmektedir.

Duvarın içerisine ustaca gizlenmiş olan bu tarihi hazinenin, savaş koşulları altında korunmak amacıyla saklandığı düşünülmektedir.

Bu olağanüstü keşif, hem olayın gerçekleştiği evde hem de tüm şehirde büyük bir şaşkınlık yaratmış, profesyonel çevreler ve kamuoyu tarafından 'ender rastlanan bir talih' olarak nitelendirilmiştir. Söz konusu olay, günlük iş rutinlerinin içinde saklı kalmış olabilecek büyük sürprizlerin ve tarihi zenginliklerin bir göstergesi olarak kayıtlara geçmiştir.

