Değeri 2 Milyon Euro: Bir Evde Tadilat Yapan Tesisatçı, 30 Kilo Altın Buldu
Viyana’da tadilata giden bir tesisat ustası, duvara vurduğu kazma darbesiyle hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Duvarın içinden çıkan tenekede, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma, tahmini 2 milyon Euro (30 kg) değerinde devasa bir altın para hazinesi bulundu. Bu akıl almaz keşif, sıradan bir iş gününü Hollywood filmlerini aratmayan bir olaya çevirdi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, sıradan bir tadilat işi, bir tesisat ustası ve ev sahibi için beklenmedik bir tarihi keşfe dönüştü.
Duvarın içerisine ustaca gizlenmiş olan bu tarihi hazinenin, savaş koşulları altında korunmak amacıyla saklandığı düşünülmektedir.
