Değeri 2 Milyon Euro: Bir Evde Tadilat Yapan Tesisatçı, 30 Kilo Altın Buldu

Bu olağanüstü keşif, hem olayın gerçekleştiği evde hem de tüm şehirde büyük bir şaşkınlık yaratmış, profesyonel çevreler ve kamuoyu tarafından 'ender rastlanan bir talih' olarak nitelendirilmiştir. Söz konusu olay, günlük iş rutinlerinin içinde saklı kalmış olabilecek büyük sürprizlerin ve tarihi zenginliklerin bir göstergesi olarak kayıtlara geçmiştir.