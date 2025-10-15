Süleyman Çetinsaya’dan AVM Uyarısı: "Eskiden Merdivenler İnsanları Taşımıyordu"

Bugün gelinen noktada 450 kapalı olmak üzere 600 bin metrekare kiralanabilir alana ulaştıklarını dile getiren Çetinsaya, “Şu an Türkiye’de 450 AVM var. Ülkemiz nereden nereye geldi. Zorluklarımız da var elbette. Şu an AVM’lerde yeme-içme sektörü iyi ama perakende sektöründe inişlerdeyiz. AVM yapımı bitti. Biz en son Tema World’ü yaptık. Arsa kendimizindi, 240 milyon dolar harcadık. 170 bin metrekare üstünde. Orayı canlandırmaya çalışıyoruz. Bir AVM yapmak kolay değil artık. Perakendede maliyetler arttı. Mağaza dekorasyonu, içine ürün koymak kolay değil ama artık AVM yapmak da çok zor. Bizim AVM yapmamız da bundan sonra çok zor. Bundan sonra yolumuza mevcutları yenileyerek, dekore ederek, geliştirerek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.