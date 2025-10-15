Süleyman Çetinsaya’dan AVM Uyarısı: "Eskiden Merdivenler İnsanları Taşımıyordu"
Carousel, Vadistanbul AVM, ArenaPark ve ArmoniPark gibi AVM’lerin sahibi olan Artaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, artık yeni AVM yapımının bittiğini söyledi. “Eskiden AVM’lerin merdivenleri gelen kalabalığı taşımaya yetmiyordu” diyen Çetinsaya, “Biz en son Tema World’ü yaptık. Arsa kendimizindi, 240 milyon dolar harcadık. Orayı canlandırmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ekonomim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazır giyim sektörünün en gelen firmalarından Artaş Holding, sektördeki 30. yılını “Perakendede 30 Yıl” etkinliği ile kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yeni AVM yapmak artık kolay değil”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın