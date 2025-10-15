onedio
Süleyman Çetinsaya’dan AVM Uyarısı: "Eskiden Merdivenler İnsanları Taşımıyordu"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.10.2025 - 09:06

Carousel, Vadistanbul AVM, ArenaPark ve ArmoniPark gibi AVM’lerin sahibi olan Artaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, artık yeni AVM yapımının bittiğini söyledi. “Eskiden AVM’lerin merdivenleri gelen kalabalığı taşımaya yetmiyordu” diyen Çetinsaya, “Biz en son Tema World’ü yaptık. Arsa kendimizindi, 240 milyon dolar harcadık. Orayı canlandırmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ekonomim

Hazır giyim sektörünün en gelen firmalarından Artaş Holding, sektördeki 30. yılını “Perakendede 30 Yıl” etkinliği ile kutladı.

Ekonomim’den Yener Karadeniz’inhaberine göre, etkinlikte konuşma yapan Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, hazır giyim ve perakende sektöründe inişin devam ettiğini söyledi.

Etkinliğin açılışında konuşan Süleyman Çetinsaya, sektöre 1994’te Türkiye’nin 4. AVM’si olan Carreusel yatırımı ile girdiklerini hatırlattı. 

Çetinsaya, “Yüzde 20 doluluk ile açıldık. İlk gün gelmeyen markalar sonra yavaş yavaş gelmeye başladılar. Kısa zamanda doldu. 95-96’da Eren Holding, Lacoste ile geldi. İlk açanlardan biri Kiğılı oldu. Sonra Vakko ve Beymen geldi. Ayda 1,5 milyon insan giriyordu AVM’ye. Merdivenler taşımıyordu. Yıllık ortalama 15 milyon insan geliyordu. O dönem İstanbul’un nüfusu o kadar değildi. Güzel bir başlangıç oldu” dedi.

“Yeni AVM yapmak artık kolay değil”

Bugün gelinen noktada 450 kapalı olmak üzere 600 bin metrekare kiralanabilir alana ulaştıklarını dile getiren Çetinsaya, “Şu an Türkiye’de 450 AVM var. Ülkemiz nereden nereye geldi. Zorluklarımız da var elbette. Şu an AVM’lerde yeme-içme sektörü iyi ama perakende sektöründe inişlerdeyiz. AVM yapımı bitti. Biz en son Tema World’ü yaptık. Arsa kendimizindi, 240 milyon dolar harcadık. 170 bin metrekare üstünde. Orayı canlandırmaya çalışıyoruz. Bir AVM yapmak kolay değil artık. Perakendede maliyetler arttı. Mağaza dekorasyonu, içine ürün koymak kolay değil ama artık AVM yapmak da çok zor. Bizim AVM yapmamız da bundan sonra çok zor. Bundan sonra yolumuza mevcutları yenileyerek, dekore ederek, geliştirerek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
