15 Ekim Çarşamba Hava Durumu: Meteoroloji’den Sel ve Su Baskını Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2025 - 07:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; ülke genelinde düşen hava sıcaklıklarının dışında Bursa, İstanbul, Bolu, Düzce, Zonguldak, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, yağış beklenen illerde vatandaşları olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim tarihli hava durumu raporunu paylaştı.

Rapora göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Bursa, İstanbul, Bolu, Düzce, Zonguldak, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ülkenin diğer yerlerinde ise hava az bulutlu ve açık bir seyir izleyecek.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarı!

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yönü ise bölgelere göre farklılık gösterecek; yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. MGM, yağış beklenen illerde vatandaşları olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
