15 Ekim Çarşamba Hava Durumu: Meteoroloji’den Sel ve Su Baskını Uyarısı

Rapora göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Bursa, İstanbul, Bolu, Düzce, Zonguldak, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ülkenin diğer yerlerinde ise hava az bulutlu ve açık bir seyir izleyecek.