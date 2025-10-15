15 Ekim Çarşamba Hava Durumu: Meteoroloji’den Sel ve Su Baskını Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; ülke genelinde düşen hava sıcaklıklarının dışında Bursa, İstanbul, Bolu, Düzce, Zonguldak, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, yağış beklenen illerde vatandaşları olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Sel ve su baskınlarına karşı uyarı!
