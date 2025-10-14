onedio
Milli Takım Doludizgin! Gürcistan’ı da Farklı Mağlup Ettik

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.10.2025 - 23:42

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Kocaeli’nde konuk ettiği Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek grupta ikinciliğini sürdürdü. Milli Takım, Bulgaristan'ı 6-1 yenmeyi başarmıştı. 

Türkiye, Kasım ayında önce Bulgaristan sonra İspanya ile karşı karşıya gelecek ve grubu lider bitirmesi halinde Dünya Kupası’na katılacak. İkinclik halinde ise play-off oynamaya hak kazanacak.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolundaki kritik maçta Gürcistan engelini rahat geçti.

Kocaeli’nde oynanan maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatan Türkiye, mücadeleyi de 4-1 kazanmayı başardı. A Milli Futbol Takımımıza galibiyeti getiren goller Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün kaydetti. Gürcistan’ın tek golü ise Kochorashvili’den geldi.

Türkiye, gruptaki kalan iki maçında 15 Kasım’da Bulgaristan ile iç sahada, 18 Kasım’da ise İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. Gürcistan galibiyeti ile grupta ikinciliğini sürdüren Türkiye, grubu lider bitirmesi halinde doğrudan Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak. İkincilik halinde ise play-off oynayacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
