Milli Takım Doludizgin! Gürcistan’ı da Farklı Mağlup Ettik

Kocaeli’nde oynanan maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatan Türkiye, mücadeleyi de 4-1 kazanmayı başardı. A Milli Futbol Takımımıza galibiyeti getiren goller Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün kaydetti. Gürcistan’ın tek golü ise Kochorashvili’den geldi.

Türkiye, gruptaki kalan iki maçında 15 Kasım’da Bulgaristan ile iç sahada, 18 Kasım’da ise İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. Gürcistan galibiyeti ile grupta ikinciliğini sürdüren Türkiye, grubu lider bitirmesi halinde doğrudan Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak. İkincilik halinde ise play-off oynayacak.