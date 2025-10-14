Milli Takım Doludizgin! Gürcistan’ı da Farklı Mağlup Ettik
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Kocaeli’nde konuk ettiği Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek grupta ikinciliğini sürdürdü. Milli Takım, Bulgaristan'ı 6-1 yenmeyi başarmıştı.
Türkiye, Kasım ayında önce Bulgaristan sonra İspanya ile karşı karşıya gelecek ve grubu lider bitirmesi halinde Dünya Kupası’na katılacak. İkinclik halinde ise play-off oynamaya hak kazanacak.
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolundaki kritik maçta Gürcistan engelini rahat geçti.
