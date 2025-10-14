onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Takip Etti: Milliler Gürcistan’ı İlk Yarıda Dağıttı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.10.2025 - 22:45

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. mücadelesinde Gürcistan’ı Kocaeli’nde oynanan maçta konuk etti. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını baştan son üstün oynayıp 3-0 önde kapattı.

Mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı aynı zamanda eski milli futbolcu da olan Mikheil Kavelashvili ile birlikte tribünden takip etti.

Türkiye’de, baştan sonra üstün oynadığı ilk yarıda Gürcistan karşısında 3-0 öne geçmeyi başardı. Milli Takımımızın gollerini Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Yunus Akgün kaybetti.

Maç önce tribünlerde yapılan koreografide Eda Erdem, Hakan Çalhanoğlu ve Cedi Osman yer aldı.

Kocaeli’nde oynanan karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcü mevkidaşı Mikheil Kavelashvili ile birlikte takip etti. Aynı zamanda eski milli futbolcu da olan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili gollerden sonra büyük üzüntü yaşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sevinci ise dikkatlerden kaçmadı.

