Cumhurbaşkanı Erdoğan da Takip Etti: Milliler Gürcistan’ı İlk Yarıda Dağıttı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. mücadelesinde Gürcistan’ı Kocaeli’nde oynanan maçta konuk etti. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını baştan son üstün oynayıp 3-0 önde kapattı.
Mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı aynı zamanda eski milli futbolcu da olan Mikheil Kavelashvili ile birlikte tribünden takip etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolundaki kritik maçta Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karşılaşma öncesi tribünlerde yapılan koreografi
Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi.
Yunus’un golüyle Türkiye’nin 3-0 öne geçtiği golden sonra protokol tribünü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın