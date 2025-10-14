İtalya’da İsrail Hazırlığı: Dükkanlar Kapatıldı, Futbol Takımını Mossad Ajanları Korumaya Başladı

Her ne kadar Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın garantörlüğünde barış anlaşması imzalansa da İsrail Milli Takımı’na İtalya’da büyük tepki var.

Bu akşam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek İsrail için maçın oynanacağı Udine kentinde sıkıyönetim ilan edildi.

Maçta görevlendirilen 1000 polise ek olarak ordu da stadyum çevresinde yer alacak. İsrail, stadyumun çatısında keskin nişancılar talep ederken, takımın konakladığı otelde de İsrail Gizli Servisi Mossad ajanlarının güvenliği sağladığı öğrenildi.

Maç saatinde kentte en az 10 bin kişinin katılacağı bir Filistin yürüyüşü beklenirken, dükkanlar da sıkıyönetim çevresinde kapatıldı.