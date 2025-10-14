onedio
İtalya’da İsrail Hazırlığı: Dükkanlar Kapatıldı, Futbol Takımını Mossad Ajanları Korumaya Başladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.10.2025 - 17:30

İtalya ile İsrail bu akşam saat 21.45’te Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İtalya’nın Udine kentinde oynanacak mücadele öncesinde kentte sıkıyönetim ilan edildi. Dükkanlar kapatıldı, maçta görev alması için 1000 polise ek olarak ordu da görevlendirildi. Ayrıca İsrail A Mill Futbol Takımı’nın konakladığı otelde Mossad ajanlarının güvenliği sağladığı iddia edildi.

Soykırımcı İsrail, Gazze’de binlerce insanı öldürüp, milyonlarca insanı da açlığa mahkum etmesi nedeniyle dünyanın her bölgesinde tepki çekiyor.

Her ne kadar Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın garantörlüğünde barış anlaşması imzalansa da İsrail Milli Takımı’na İtalya’da büyük tepki var.

Bu akşam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek İsrail için maçın oynanacağı Udine kentinde sıkıyönetim ilan edildi.

Maçta görevlendirilen 1000 polise ek olarak ordu da stadyum çevresinde yer alacak. İsrail, stadyumun çatısında keskin nişancılar talep ederken, takımın konakladığı otelde de İsrail Gizli Servisi Mossad ajanlarının güvenliği sağladığı öğrenildi. 

Maç saatinde kentte en az 10 bin kişinin katılacağı bir Filistin yürüyüşü beklenirken, dükkanlar da sıkıyönetim çevresinde kapatıldı.

