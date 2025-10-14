İtalya’da İsrail Hazırlığı: Dükkanlar Kapatıldı, Futbol Takımını Mossad Ajanları Korumaya Başladı
İtalya ile İsrail bu akşam saat 21.45’te Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İtalya’nın Udine kentinde oynanacak mücadele öncesinde kentte sıkıyönetim ilan edildi. Dükkanlar kapatıldı, maçta görev alması için 1000 polise ek olarak ordu da görevlendirildi. Ayrıca İsrail A Mill Futbol Takımı’nın konakladığı otelde Mossad ajanlarının güvenliği sağladığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soykırımcı İsrail, Gazze’de binlerce insanı öldürüp, milyonlarca insanı da açlığa mahkum etmesi nedeniyle dünyanın her bölgesinde tepki çekiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın