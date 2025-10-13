Almanya Amatör Ligi’nde Tarihi Skor: Maç 66-0 Bitti!
Almanya’da dün oynanan bir maçta tarihi bir skor oldu. Hamburg Bölgesel Amatör Ligi’nde Mesopotamien 2, Moorburg'u tam 66-0 mağlup etti. Moorburg maça 1’i kadın sadece 7 kişi ile çıkarken, hakemin maçı yarıda bırakma teklifini ise kabul etmedi.
Almanya’da pazar günü amatör ligde oynanan bir maç tarihe geçti.
