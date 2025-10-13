onedio
Almanya Amatör Ligi’nde Tarihi Skor: Maç 66-0 Bitti!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.10.2025 - 21:29

Almanya’da dün oynanan bir maçta tarihi bir skor oldu. Hamburg Bölgesel Amatör Ligi’nde Mesopotamien 2, Moorburg'u tam 66-0 mağlup etti. Moorburg maça 1’i kadın sadece 7 kişi ile çıkarken, hakemin maçı yarıda bırakma teklifini ise kabul etmedi.

Almanya’da pazar günü amatör ligde oynanan bir maç tarihe geçti.

Hamburg Bölgesel Amatör Ligi’nde zirvede yer alan Mesopotamien 2, lig sonuncusu Moorburg'u 66-0 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekip maça 1’i kadın futbolcu olmak üzere sadece 7 kişi ile çıktı.

Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurmak için teklifte bulunsa da Moorburg oyuncusu da olan teknik direktör teklifi kabul etmedi ve takım 90 dakika sahada kaldı.

Moorburg kupada oynadığı bir önceki maçını da 53-2 kaybetmişti.

Mesopotamien 2’de forma giyen Türk stoper Ömer Yıldırım maçta 17 gol attı.

