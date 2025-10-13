Enes Batur’dan Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü’ye Küfür: “P.ç Futbolcu”

16 milyon takipçisi olan kanalını kapatarak herkesi şoke eden Enes Batur bugünkü paylaşımlarıyla wtcN, Berkcan Güven, Orkun Işıtmak’ın eşi ve Hype isimli fenomenleri hedef almıştı.

Enes Batur’un hedefinde Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü de vardı. Enes Batur paylaşımında, “Tren mekanlarında gezen p•ç futbolcu, elimi öyle sıkarsan bütün global takımlarda oynatma sözü aldın herhalde Çağlar.' İfadelerini kullandı.