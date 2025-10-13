onedio
Enes Batur’dan Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü’ye Küfür: “P.ç Futbolcu”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.10.2025 - 19:06

Ünlü YouTuber Enes Batur uzun süredir içerik paylaşmamasına rağmen 16 milyon takipçisi olan YouTube kanalını kapatmasıyla gündeme gelmişti. Bugün Instagram hesabı üzerinden ilginç paylaşımlarda bulunan Enes Batur, Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü de hedef aldı. Batur, Çağlar için “p.ç futbolcu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk YouTube fenomenlerinden biri olan Enes Batur’un Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar gündemde.

16 milyon takipçisi olan kanalını kapatarak herkesi şoke eden Enes Batur bugünkü paylaşımlarıyla wtcN, Berkcan Güven, Orkun Işıtmak’ın eşi ve Hype isimli fenomenleri hedef almıştı.

Enes Batur’un hedefinde Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü de vardı. Enes Batur paylaşımında, “Tren mekanlarında gezen p•ç futbolcu, elimi öyle sıkarsan bütün global takımlarda oynatma sözü aldın herhalde Çağlar.' İfadelerini kullandı.

Enes Batur'un paylaşımı 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
