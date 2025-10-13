onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adana’da Bayğaralar Çetesine Operasyon: 106 Kişi Gözaltına Alındı

Adana’da Bayğaralar Çetesine Operasyon: 106 Kişi Gözaltına Alındı

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.10.2025 - 18:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli “Bayğaralar” suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. 10 ilde düzenlenen operasyonlar sonrasında toplam 106 kişi gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adana’da başta haraç olmak üzere birçok olaya karışan ve liderliğini Ramazan Bayğara’nın yaptığı Bayğaralar çetesine operasyon düzenlendi.

Adana’da başta haraç olmak üzere birçok olaya karışan ve liderliğini Ramazan Bayğara’nın yaptığı Bayğaralar çetesine operasyon düzenlendi.

10 ilde 2 bin polisin katıldığı operasyonda 403 adrese polis baskını yapıldı ve toplam 106 kişi gözaltına alındı. Operasyonda patlayıcı, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yurt dışında firari olan çete lideri Ramazan Bayğara ise yakalanamadı. Çete liderinin Yunanistan’da hapiste olduğu iddia ediliyor.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı 👇

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı 👇
twitter.com

'Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah 403 adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık❗

Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce elebaşılığını Ramazan Bayğara’nın (yurt dışı firar) yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışmalar sonucu şüphelilerin;

📍Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,

📍Kasten Öldürme,

📍Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

📍Kasten Yaralama,

📍Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma,

📍Silahlı Tehdit,

📍Mala Zarar Verme,

📍Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

📍6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,

📍Nitelikli Yağma, Haraç ve

📍Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 Ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda;

◼️ 4 adet el yapımı patlayıcı,

◼️ 27 adet ruhsatsız tabanca,

◼️ 3 adet AK-47 tüfeği,

◼️ 2 adet otomatik tabanca,

◼️ 38 bin 915 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu mücadelemizde çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalım.❗

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Operasyonlardan görüntüler 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın