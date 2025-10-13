Adana’da Bayğaralar Çetesine Operasyon: 106 Kişi Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli “Bayğaralar” suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. 10 ilde düzenlenen operasyonlar sonrasında toplam 106 kişi gözaltına alındı.
Adana’da başta haraç olmak üzere birçok olaya karışan ve liderliğini Ramazan Bayğara’nın yaptığı Bayğaralar çetesine operasyon düzenlendi.
Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı 👇
Operasyonlardan görüntüler 👇
