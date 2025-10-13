Altın Uzmanı İslam Memiş Merak Edilen Soruyu Cevapladı: "Şimdi Altın Alınır mı?"

Vatandaşın en güvendiği yatırım aracı olan altın, hızlı yükselişine şimdilik ara vermiş gibi görünse de yatırım yapacak insanlar altınla ilgili gelişmeleri merak ediyor.

En İyi Yatırım Aracı Nedir? Altın Alınır mı?

Altın uzmanı İslam Memiş, Nefes Gazetesi'ne verdiği röportajda bu soruya şu cevabı verdi:

“Bu vereceğim cevaba ekonomi yönetimi çok kızıyor ama, ben fiziki altından tarafım her zaman. Vatandaşa fiziki altın almalarını öneriyorum. Ama ekonomi yönetimi yastık altı birikimlerine kızıyor. ‘Devlete bir katkısı yok’ diyor. ‘Niye alıyorsunuz’ diyor. ‘Enflasyona sebep’ diyor Merkez Bankası Başkanı. Ve dolayısıyla, zıt görüşlerdeyiz. Yani, siz Merkez Bankası (MB) olarak altın stokluyorsunuz millet niye stoklamasın.”

Dolar Alınır mı?

Merkez Bankası’nın her ay dolar rezervinin arttığını açıkladığını kaydeden Memiş, “vatandaş niye dolar almasın dedi.