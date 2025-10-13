onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Uzmanı İslam Memiş Merak Edilen Soruyu Cevapladı: "Şimdi Altın Alınır mı?"

Altın Uzmanı İslam Memiş Merak Edilen Soruyu Cevapladı: "Şimdi Altın Alınır mı?"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.10.2025 - 16:27 Son Güncelleme: 13.10.2025 - 16:31

En güvenilir yatırım kaynağı olarak görülen altın, durdurulamaz bir yükselişe girmiş gibi görülse de hızlı yükselişi şimdilik hız kesmiş gibi görünüyor. Vatandaşın yatırım yapmak için ilk tercihi olan altın, her gün 'Altın ne kadar?', 'Altın ne zaman düşecek?', 'Şimdi altın alınır mı?' gibi sorularla merak konusu olmaya devam ediyor.

Altın uzmanı İslam Memiş, vatandaşın altınla ilgili merak ettiği soruları cevapladı.

Kaynak: Nefes Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her gün "Altın ne kadar?", "Altın ne zaman düşecek?", "Şimdi altın alınır mı?" diye merak ettiğimiz sorular, altın uzmanı İslam Memiş'e soruldu.

Her gün "Altın ne kadar?", "Altın ne zaman düşecek?", "Şimdi altın alınır mı?" diye merak ettiğimiz sorular, altın uzmanı İslam Memiş'e soruldu.

Vatandaşın en güvendiği yatırım aracı olan altın, hızlı yükselişine şimdilik ara vermiş gibi görünse de yatırım yapacak insanlar altınla ilgili gelişmeleri merak ediyor.

En İyi Yatırım Aracı Nedir? Altın Alınır mı?

Altın uzmanı İslam Memiş, Nefes Gazetesi'ne verdiği röportajda bu soruya şu cevabı verdi: 

“Bu vereceğim cevaba ekonomi yönetimi çok kızıyor ama, ben fiziki altından tarafım her zaman. Vatandaşa fiziki altın almalarını öneriyorum. Ama ekonomi yönetimi yastık altı birikimlerine kızıyor. ‘Devlete bir katkısı yok’ diyor. ‘Niye alıyorsunuz’ diyor. ‘Enflasyona sebep’ diyor Merkez Bankası Başkanı. Ve dolayısıyla, zıt görüşlerdeyiz. Yani, siz Merkez Bankası (MB) olarak altın stokluyorsunuz millet niye stoklamasın.”

Dolar Alınır mı?

Merkez Bankası’nın her ay dolar rezervinin arttığını açıkladığını kaydeden Memiş, “vatandaş niye dolar almasın dedi.

Şimdi Altın Alınır mı?

Şimdi Altın Alınır mı?

“Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşleri gördükten sonra, bu piyasanın savaş fiyatlaması içerisinde değil, bir manipülasyon fiyatlaması içerisinde olduğunu gördük. Yani burada kazanan, sistem kaybeden yatırımcılar. Artık filmin rengi netleşti bundan sonraki süreçlerde. Altının ons fiyatında aşağıda 3.900 dolar, 3.800 dolar, devamında 3.720 dolar gibi destek seviyeleri var ve çeşitli bahanelerle bu destek seviyeleri mutlaka piyasalarda görülecek. Bu düzeltmeler bir alım fırsatı olarak görülebilir. __Geçen hafta Kapalıçarşı piyasasında bir kilogram külçeye 11.500 dolar işçilik geldi. Bir kilo altını diğer ülkelere göre 11.500 dolara daha pahalıya satın aldık.'

İslam Memiş, kişisel olarak bu fiyatlardan alım yapmayacağını, piyasanın sakinleşmesini beklemeyi tercih edeceğini belirtti.

Yatırım İçin Gram Altın mı Alınmalı, Çeyrek Altın mı? Gram mı Karlı, Çeyrek mi?

Yatırım İçin Gram Altın mı Alınmalı, Çeyrek Altın mı? Gram mı Karlı, Çeyrek mi?

“Şimdi talep yoğun, insanlar işçiliğe bakmıyor, fiyata bakmıyor altın almaya çalışıyor. Ben şunu sorguluyorum. Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz? Neden çeyrek altın almıyorsunuz? Darphanede üretilen çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında işçilik yok, gram altında işçilik var.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Gizlli saklı

Niye gram altın alıyoruz , biz ev hanımları pazardan , marketten , kendi harcliklarimizdan biriktirdigimiz para ilk önce 0,5 Gr altına sonra üstüne ekleyip 1... Devamını Gör