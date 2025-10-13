onedio
35 Mağaza İçin Kapatma Kararı: Dünyaca Ünlü Türk Şirketi English Home, Ukrayna'dan Çekiliyor

Ali Can YAYCILI
13.10.2025 - 10:43

Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home, “pazar koşulları ve operasyonel sıkıntılar” nedeniyle 10 yıldır faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, 35 mağazasını kapatıp ülkedeki faaliyetlerine son verdi.

English Home, 35 mağazasını kapatarak Ukrayna pazarından çekildi.

Sözcü’de yer alan habere göre; Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, ülkedeki 35 mağazasını kapatma sürecine girerken, Ukrayna’yı da resmî internet sitesindeki faaliyet gösterilen ülkeler listesinden çıkardı.

2010 yılında yurt dışı açılımına Ukrayna ile başlayan English Home, kısa sürede ülkede 35 mağazalık bir ağa ulaşmıştı. Marka, Ukrayna’da ev tekstili, dekorasyon ürünleri ve küçük ev aksesuarlarıyla geniş bir müşteri kitlesi edinmişti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik ve operasyonel zorluklar, şirketi bu pazardan çekilme kararına götürdü.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, “pazar koşulları ve operasyonel sıkıntılar” nedeniyle English Home, ülkedeki faaliyetlerini tamamen durdurma sürecine başladı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
