35 Mağaza İçin Kapatma Kararı: Dünyaca Ünlü Türk Şirketi English Home, Ukrayna'dan Çekiliyor
Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home, “pazar koşulları ve operasyonel sıkıntılar” nedeniyle 10 yıldır faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, 35 mağazasını kapatıp ülkedeki faaliyetlerine son verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
English Home, 35 mağazasını kapatarak Ukrayna pazarından çekildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın