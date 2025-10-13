onedio
Sahte Parayla 'Gerçek Jeep' Almak Mümkün! Monopoly ile Jeep Firmalarının Eğlenceli İndirim Kampanyası

Sahte Parayla 'Gerçek Jeep' Almak Mümkün! Monopoly ile Jeep Firmalarının Eğlenceli İndirim Kampanyası

13.10.2025 - 14:45

Dünyanın en büyük lüks araç üreticilerinden biri olan Jeep, satışları artırmak için dikkat çekici bir pazarlama hamlesine imza attı. Şirket, Monopoly oyunundaki sahte paralarla gelen müşterilerine gerçek indirim sunmaya başladı. 

Kaynak: Artı33

Bir dönem SUV segmentinin en hızlı büyüyen markalarından biri olan Jeep, son yıllarda yaşadığı satış gerilemesini durdurmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Jeep, dünyaca ünlü masa oyunu Monopoly'nin üreticisiyle yaptığı iş birliği kapsamında ilginç bir fırsat sundu. Kampanyaya göre bayilere 500 dolar değerinde Monopoly parasıyla gelen müşteriler, araç fiyatından aynı tutarda indirim kazanıyor. Ancak bu 'sahte para indirimi' yalnızca 500 dolar ile sınırlı.

Otomotiv sektöründe yaşanan durgunluğa çözüm olacağına inanıyorlar.

İki şirket arasındaki anlaşma ile yapılan bu eğlenceli kampanyanın Jeep araçlarının satışına destek olacağı iddia edildi. Kampanya gündem oldu.

