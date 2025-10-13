Sahte Parayla 'Gerçek Jeep' Almak Mümkün! Monopoly ile Jeep Firmalarının Eğlenceli İndirim Kampanyası
Dünyanın en büyük lüks araç üreticilerinden biri olan Jeep, satışları artırmak için dikkat çekici bir pazarlama hamlesine imza attı. Şirket, Monopoly oyunundaki sahte paralarla gelen müşterilerine gerçek indirim sunmaya başladı.
Bir dönem SUV segmentinin en hızlı büyüyen markalarından biri olan Jeep, son yıllarda yaşadığı satış gerilemesini durdurmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.
Otomotiv sektöründe yaşanan durgunluğa çözüm olacağına inanıyorlar.
