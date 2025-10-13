onedio
Harvard Giriş Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularını İnceliyoruz!

Harvard Giriş Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularını İnceliyoruz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
13.10.2025 - 13:27

Harvard, dünyanın önde gelen prestijli üniversitelerinden biri. 1636 yılında açılan üniversiteABD'de hala eğitim veren en eski yükseköğretim kurumu. Harvard'ın en meşhur sınavı ise 1869 senesinde aday öğrencilerine yaptığı sınav! Bu sınava giren 210 adaydan 185'i Harvard'a girmeye hak kazanmıştı.

Bakalım Harvard giriş sınavından olduğu iddia edilen matematik sorularını çözebilecek misiniz?

Kaynak: YouTubeRashel's Classroom

Harvard'ın giriş sınavlarında sorulan matematik sorularına hazır mısınız?

Harvard'ın giriş sınavlarında sorulan matematik sorularına hazır mısınız?

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard'ın özellikle 1869 yılında düzenlediği giriş sınavı oldukça popüler. Peki Harvard giriş sınavında sorulan sorular nasıl mı?

YouTube'da Rashel's Classroom ismiyle videolar yayınlayan bir matematik öğretmeni, Harvard'ın giriş sınavından olduğunu iddia ettiği soruları tek tek çözümlüyor.

Dilerseniz bu soruyu çözdükten sonra aşağıdaki videodan nasıl çözüleceğini izleyebilirsiniz!

İşte bu sorunun çözüm videosu;

Geçelim başka bir soruya!

Geçelim başka bir soruya!

İlk adımı verilen bu sorunun cevabı sizce ne olabilir?

Bu soruyu çözmek için hangi adımları izlemek gerekiyor?

Bu sorunun farklı yollardan çözümlerini de buradan izleyebilirsiniz;

Pek sizce bu sorular, ülkemizde hangi düzey eğitime denk geliyor?

Pek sizce bu sorular, ülkemizde hangi düzey eğitime denk geliyor?

Üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma... Lise düzeyindeki bir öğrencinin bu soruları kolayca çözebileceğini düşünüyor musunuz?

İşte son sorunun cevabı da burada!

