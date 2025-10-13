onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Dallama ve Daha Fazlası: Keltçeden Türkçeye Geçtiğini Hiç Bilmediğiniz Kelimeler

Dallama ve Daha Fazlası: Keltçeden Türkçeye Geçtiğini Hiç Bilmediğiniz Kelimeler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 11:33

Türkçeye Arapça, Farsça ve Fransızcadan geçen sayısız kelime var. Peki tarih öncesi ve İlk Çağ’da Avrupa’da yaşayan, günümüzde altı ulustan oluşan Keltlerin de bazı kelimeleri bize geçmiş olabilir mi? Kim bilir, belki farkında olmadan günlük konuşmalarımızda Keltlerin izlerini taşıyoruz.

Detaylar 👇

Kaynak: X / lefineder

Kaynak: https://x.com/lefineder/status/197730...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatça, tarih öncesi ve İlk Çağ’da Orta Anadolu’da konuşulmuş bir Kelt dili olarak günümüze yalnızca isimler ve kısa ifadelerle iz bıraktı.

Galatça, tarih öncesi ve İlk Çağ’da Orta Anadolu’da konuşulmuş bir Kelt dili olarak günümüze yalnızca isimler ve kısa ifadelerle iz bıraktı.

Doğrudan Türkçeye etkisi kanıtlanmamış olsa da, Orta Anadolu’daki uzun süreli varlığı ve farklı kültürlerle etkileşimi göz önüne alındığında, bazı kelime ve isimlerin dolaylı yoldan Türkçeye taşınmış olabileceğine dair iddialar var.

Özellikle Kelt kökenli yer ve kişi adlarının halk arasında değişime uğrayarak günümüze kadar ulaşmış olma olasılığı, dil tarihimizdeki gizemli köprülerden birini gösteriyor. İddia edilen kelimeler ise günümüzde hala kullanılan kelimeler arasında yer alıyor.

Bu kelimeler arasında 'Dallama', 'Abart', 'Haydi' gibi günlük hayatta hala aktif olarak kullandığımız kelimeler de yer alıyor.

Bu kelimeler arasında 'Dallama', 'Abart', 'Haydi' gibi günlük hayatta hala aktif olarak kullandığımız kelimeler de yer alıyor.

Burada listelenen kelimeler, hem anlam hem de ses açısından bazı paralellikler taşıyor.

Burada listelenen kelimeler, hem anlam hem de ses açısından bazı paralellikler taşıyor.

Tabii şunu da not düşelim: Bu paralellikler, dillerin tarihsel olarak nasıl etkileşmiş olabileceğine dair spekülatif bir bakış açısı sunarken, kesin bir dilsel köken kanıtı olarak alınmamalı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın