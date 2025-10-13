Dallama ve Daha Fazlası: Keltçeden Türkçeye Geçtiğini Hiç Bilmediğiniz Kelimeler

Doğrudan Türkçeye etkisi kanıtlanmamış olsa da, Orta Anadolu’daki uzun süreli varlığı ve farklı kültürlerle etkileşimi göz önüne alındığında, bazı kelime ve isimlerin dolaylı yoldan Türkçeye taşınmış olabileceğine dair iddialar var.

Özellikle Kelt kökenli yer ve kişi adlarının halk arasında değişime uğrayarak günümüze kadar ulaşmış olma olasılığı, dil tarihimizdeki gizemli köprülerden birini gösteriyor. İddia edilen kelimeler ise günümüzde hala kullanılan kelimeler arasında yer alıyor.