Dallama ve Daha Fazlası: Keltçeden Türkçeye Geçtiğini Hiç Bilmediğiniz Kelimeler
Türkçeye Arapça, Farsça ve Fransızcadan geçen sayısız kelime var. Peki tarih öncesi ve İlk Çağ’da Avrupa’da yaşayan, günümüzde altı ulustan oluşan Keltlerin de bazı kelimeleri bize geçmiş olabilir mi? Kim bilir, belki farkında olmadan günlük konuşmalarımızda Keltlerin izlerini taşıyoruz.
Kaynak: X / lefineder
Galatça, tarih öncesi ve İlk Çağ’da Orta Anadolu’da konuşulmuş bir Kelt dili olarak günümüze yalnızca isimler ve kısa ifadelerle iz bıraktı.
Bu kelimeler arasında 'Dallama', 'Abart', 'Haydi' gibi günlük hayatta hala aktif olarak kullandığımız kelimeler de yer alıyor.
Burada listelenen kelimeler, hem anlam hem de ses açısından bazı paralellikler taşıyor.
