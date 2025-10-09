onedio
2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Macar Yazar László Krasznahorkai'nin Tüm Kitapları

09.10.2025 - 15:22

2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu: Macar yazar ve senarist László Krasznahorkai. İsveç Akademisi, Krasznahorkai'yi etkileyici ve vizyoner eserleri nedeniyle ödüllendirdi. Ödülün gerekçesinde, 'apokaliptik terörün ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden çarpıcı ve vizyoner yapıtları' ifadesi kullanıldı.

Gelin hep birlikte yazarın eserlerini daha yakından tanıyalım👇

1954 doğumlu olan Krasznahorkai, 1985 yılında yayımlanan Satantango adlı romanıyla edebiyat dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Yazarın eserleri, uzun, soluksuz cümle yapıları ve derin felsefi temalarıyla tanınıyor. Ayrıca Satantango ve Direnişin Melankolisi gibi romanları, ünlü yönetmen Béla Tarr tarafından sinemaya uyarlandı. 

Krasznahorkai, daha önce 2015 yılında Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazanmış ve 2019'da ABD Ulusal Kitap Ödülü'nü almıştır. Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanarak, 2002'de bu ödülü kazanan Imre Kertész'ten sonra Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ikinci Macar yazar oldu.

Krasznahorkai'nin eserleri, insanlık durumunun karanlık yönlerini derinlemesine inceleyen ve edebi sınırları zorlayan bir anlatım tarzıyla dikkat çeker. Onun yazın dünyasına katkıları, çağdaş edebiyatın önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. 

Yazarın kaleminden çıkan eserleri yakından tanıyalım👇

László Krasznahorkai'nin Türkçeye çevrilen kitaplarına da bir bakalım;

Macar yazar László Krasznahorkai, edebiyat dünyasında uzun, soluksuz cümleleri ve karanlık, felsefi temalarıyla tanınıyor. Türkçeye de eserleri kazandırılmış ve okurlara derin bir edebi deneyim sunuyor. İşte bu eserlerden öne çıkan dört tanesi:

  • Şeytan Tangosu

  • Direnişin Melankolisi

  • Savaş ve Savaş

  • Seiobo Orada, Aşağıdaydı

1. Şeytan Tangosu (Sátántangó)

Krasznahorkai'nin 1985 yılında yayımlanan Sátántangó adlı romanı, Macar edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Türkçeye Şeytan Tangosu adıyla çevrilen bu kitap, bir kasabada yaşayan insanların içsel çöküşünü ve toplumun bozulmuş yapısını derinlemesine işler. Uzun, karmaşık cümle yapıları ve yoğun anlatımıyla dikkat çeker. Roman, ünlü yönetmen Béla Tarr tarafından sinemaya da uyarlandı.

2. Direnişin Melankolisi (Az ellenállás melankóliája)

1989 yılında yayımlanan bu eser, Krasznahorkai'nin ikinci romanıdır. Direnişin Melankolisi, kasaba halkının içsel boşluğunu ve toplumun çöküşünü anlatırken, bireylerin varoluşsal sorgulamalarını da derinlemesine işler. Roman, insan doğasının karanlık yönlerini ve bireyin toplumla olan çatışmasını ustalıkla ortaya koyar.

3. Savaş ve Savaş (Háború és háború)

1999 yılında yayımlanan bu eser, Krasznahorkai'nin üçüncü romanıdır. Savaş ve Savaş, bir arşivcinin eski bir elyazmasını keşfetmesiyle başlar ve bu belgeyi dijital ortama aktarma çabası etrafında şekillenir. Roman, bireyin anlam arayışını ve toplumun kaotik yapısını derinlemesine işler. Uzun cümle yapıları ve yoğun anlatımıyla dikkat çeker.

4. Seiobo Orada, Aşağıdaydı (Seiobo járt odalent)

2008 yılında yayımlanan bu eser, Krasznahorkai'nin dördüncü romanıdır. Seiobo Orada, Aşağıdaydı, Japon Tanrıçası Seiobo'nun ölümsüzlük arayışını ve insanlığın kusursuzluk peşindeki yolculuğunu anlatır. Roman, farklı zaman dilimlerinde ve mekânlarda geçen öykülerle, sanatın ve insan ruhunun derinliklerine iner. Eser, 2015 yılında Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazanmıştır.

