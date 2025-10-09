2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Macar Yazar László Krasznahorkai'nin Tüm Kitapları

Yazarın eserleri, uzun, soluksuz cümle yapıları ve derin felsefi temalarıyla tanınıyor. Ayrıca Satantango ve Direnişin Melankolisi gibi romanları, ünlü yönetmen Béla Tarr tarafından sinemaya uyarlandı.

Krasznahorkai, daha önce 2015 yılında Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazanmış ve 2019'da ABD Ulusal Kitap Ödülü'nü almıştır. Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanarak, 2002'de bu ödülü kazanan Imre Kertész'ten sonra Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ikinci Macar yazar oldu.

Krasznahorkai'nin eserleri, insanlık durumunun karanlık yönlerini derinlemesine inceleyen ve edebi sınırları zorlayan bir anlatım tarzıyla dikkat çeker. Onun yazın dünyasına katkıları, çağdaş edebiyatın önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Yazarın kaleminden çıkan eserleri yakından tanıyalım👇