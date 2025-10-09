2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazanan Macar Yazar László Krasznahorkai'nin Tüm Kitapları
2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu: Macar yazar ve senarist László Krasznahorkai. İsveç Akademisi, Krasznahorkai'yi etkileyici ve vizyoner eserleri nedeniyle ödüllendirdi. Ödülün gerekçesinde, 'apokaliptik terörün ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden çarpıcı ve vizyoner yapıtları' ifadesi kullanıldı.
Gelin hep birlikte yazarın eserlerini daha yakından tanıyalım👇
1954 doğumlu olan Krasznahorkai, 1985 yılında yayımlanan Satantango adlı romanıyla edebiyat dünyasında dikkatleri üzerine çekti.
László Krasznahorkai'nin Türkçeye çevrilen kitaplarına da bir bakalım;
1. Şeytan Tangosu (Sátántangó)
2. Direnişin Melankolisi (Az ellenállás melankóliája)
3. Savaş ve Savaş (Háború és háború)
4. Seiobo Orada, Aşağıdaydı (Seiobo járt odalent)
