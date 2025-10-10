Han Kang’ın Yunanca Dersleri Kitabından Hayatı Sorgulatan 14 Alıntı
Han Kang, duyguların felsefesini yazıya dönüştüren, sessizliğin içindeki anlamı kelimelere döken bir yazardır. Yunanca Dersleri’nde aşkın, kaybın ve sessizliğin sınırlarında gezinen Han Kang, okuru hatırlamanın, unutuşun ve insan ruhunun derinliklerine dokunan bir iç yolculuğa davet ediyor.
İşte duygunun felsefeyle, kederin ise şiirle buluştuğu o alıntılar 👇
1. “O kadar aptal değildim belki ama aşkın aptalca doğası benim aptallığımı uyandırmış ve sonunda her şeyi paramparça mı etmişti yoksa?” s.38
2. “Hiçbir ölünün ruhu bu denli ısrarcı olamazdı.” s.39
3. “Eğer gerçekten beraber yaşamış olsaydık, gözlerim kör olduktan sonra sesine ihtiyacım olmazdı.” s.41
4. “Görünen dünya yavaşça geri çekilen bir gelgit gibi yok olup giderken, bizim sessizliğimiz de usul usul bizimle bütünleşmiş olurdu.” s.41
5. "Dünya bir yanılsama ve yaşamak rüya görmektir.” s.62
6. "Hayat üzerine en iyi düşünebilecek kişi nasıl biridir sence? Nerede, ne zaman olursa olsun ölümle yüzleşebilecek biri." s.97
7. "'Sanırım görebileceğim tek yer rüyalar olacak.' Bir noktadan sonra kiminle konuştuğunu unutmuş gibi. Burada olmayan biriyle konuşuyor gibi." s.135
8. "Herhangi bir söz duyamamıştı. Bir başkasının iç dünyasına hiç bakmamıştı." s.141
9. Eğer karlar gökyüzünden yağan bir suskunluksa, belki de yağmur, gökyüzünden düşen uçsuz bucaksız uzun cümlelerdir. s.146
10. "'Söylediklerimi duyabiliyor musunuz?' Kadın, adamın söylediklerini açık ve net duyuyor. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu adam bilmiyor." s.143
11. "Keder de bir dildir — öğrenmek istemediğin ama bir gün aniden konuşmaya başladığın." s.152
12. "Bazen beden hatırlar, aklın inkâr ettiğini." s.163
13. "Sevgi, birinin sessizliğini çevirmeye çalışmaktır." s.180
14. "O yalnız beden şimdi ölü mü? Bedenin ara sıra beni hatırladı mı? Benim bedenim şu an senin bedenini hatırlıyor." s.108
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
