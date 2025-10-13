Arda Güler'in Bulgaristan Maçında Giydiği Mont Dünya Çapında Viral Oldu
Milli takımımız Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Konya'da 6-0'lık bir yenilgi almıştı. Ancak geçtiğimiz gün Sofya'da Bulgaristan karşısında alınan 6-1'lik galibiyetle takım tekrar ritmini buldu. Maçın başarılı isimlerinden biri de Arda Gülerdi. Ancak Arda'nın Bulgaristan maçındaki performansından çok maçın son dakikalarında saha kenarına alındığında giydiği mont olay oldu. Bu mont o kadar büyüktü ki dünya çapında şakalara konu oldu. Arda Güler de bu paylaşımları beğenmiş olacak ki kendi sosyal medyasında fotoğrafı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o mont!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haliyle montu ilk fark eden yurdum mizahşörleri oldu.
Belli başlı kalıplar yine kullanıldı.
Benzetmeler geldi.
Geçtiğimiz yıl Okan Buruk'a yapılan montaj yine yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii kendisi bu konuda ilk değildi.
Yorumlar da geldi.
Görselin "Out of Context Football" hesabına düşmesiyle ortalık iyice şenlendi.
👇
Arsene Wenger gibi bol mont giymesiyle Arda'yı Arsenal'e çağıranlar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler şakalardan hoşlanmış olacak ki montu bir de kendi grubunda paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ehh neyi iste, onumuzde ki kış'ta giysin çocuk 😃