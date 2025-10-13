onedio
Arda Güler'in Bulgaristan Maçında Giydiği Mont Dünya Çapında Viral Oldu

Arda Güler'in Bulgaristan Maçında Giydiği Mont Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
13.10.2025 - 13:41

Milli takımımız Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Konya'da 6-0'lık bir yenilgi almıştı. Ancak geçtiğimiz gün Sofya'da Bulgaristan karşısında alınan 6-1'lik galibiyetle takım tekrar ritmini buldu. Maçın başarılı isimlerinden biri de Arda Gülerdi. Ancak Arda'nın Bulgaristan maçındaki performansından çok maçın son dakikalarında saha kenarına alındığında giydiği mont olay oldu. Bu mont o kadar büyüktü ki dünya çapında şakalara konu oldu. Arda Güler de bu paylaşımları beğenmiş olacak ki kendi sosyal medyasında fotoğrafı paylaştı.

İşte o mont!

İşte o mont!

Haliyle montu ilk fark eden yurdum mizahşörleri oldu.

Haliyle montu ilk fark eden yurdum mizahşörleri oldu.
twitter.com

Belli başlı kalıplar yine kullanıldı.

Belli başlı kalıplar yine kullanıldı.
twitter.com

Benzetmeler geldi.

Benzetmeler geldi.
twitter.com

Geçtiğimiz yıl Okan Buruk'a yapılan montaj yine yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Okan Buruk'a yapılan montaj yine yapıldı.
twitter.com
Tabii kendisi bu konuda ilk değildi.

Tabii kendisi bu konuda ilk değildi.
twitter.com

Yorumlar da geldi.

Yorumlar da geldi.
twitter.com

Görselin "Out of Context Football" hesabına düşmesiyle ortalık iyice şenlendi.

Görselin "Out of Context Football" hesabına düşmesiyle ortalık iyice şenlendi.

👇

👇
twitter.com

Arsene Wenger gibi bol mont giymesiyle Arda'yı Arsenal'e çağıranlar oldu.

Arsene Wenger gibi bol mont giymesiyle Arda'yı Arsenal'e çağıranlar oldu.
twitter.com
Arda Güler şakalardan hoşlanmış olacak ki montu bir de kendi grubunda paylaştı.

Arda Güler şakalardan hoşlanmış olacak ki montu bir de kendi grubunda paylaştı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Withlove

Ehh neyi iste, onumuzde ki kış'ta giysin çocuk 😃