Arda Güler'in Bulgaristan Maçında Giydiği Mont Dünya Çapında Viral Oldu

Milli takımımız Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Konya'da 6-0'lık bir yenilgi almıştı. Ancak geçtiğimiz gün Sofya'da Bulgaristan karşısında alınan 6-1'lik galibiyetle takım tekrar ritmini buldu. Maçın başarılı isimlerinden biri de Arda Gülerdi. Ancak Arda'nın Bulgaristan maçındaki performansından çok maçın son dakikalarında saha kenarına alındığında giydiği mont olay oldu. Bu mont o kadar büyüktü ki dünya çapında şakalara konu oldu. Arda Güler de bu paylaşımları beğenmiş olacak ki kendi sosyal medyasında fotoğrafı paylaştı.