Cadılar Bayramı Partilerinde Giyilerek Ortama Korku Salacak Kombinler

Cadılar Bayramı Partilerinde Giyilerek Ortama Korku Salacak Kombinler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2025 - 11:08

Cadılar Bayramı olarak dilimize çevrilen Halloween 31 Ekim'de kutlanıyor. Haliyle dünyanın önemli bir kısmında kutlanan bu olayla ilgili hazırlıklar da başladı. Pagan bir gelenek olarak başlayıp günümüzde eğlence için yapılan biz özel güne dönüşen Cadılar Bayramı'nın en önemli ritüelleri de çocukların kapı kapı dolaşıp şeker toplaması ve balkabağı gibi sembolik yiyecekler. 

Tabii ki çılgın kostüm partilerini de unutmamak lazım. Katılımcıların olabilecek en korkunç ve en tuhaf kombinleri seçtiği bu Halloween partileri için bizim timeline da epey kafa patlattı. Ortaya alternatif kostümler çıktı.

Yanıtlar bu postun altına geldi.

Bakalım öneriler neler?

Erol olmadan olmaz.

Mourinho'nun defansif futbolu da unutulmadı.

Biraz da sanat dünyası...

Denemeye değer...

Deprem korkusuyla da birleşince...

👇

👇

👇

👇

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
