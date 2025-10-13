Cadılar Bayramı Partilerinde Giyilerek Ortama Korku Salacak Kombinler

Cadılar Bayramı olarak dilimize çevrilen Halloween 31 Ekim'de kutlanıyor. Haliyle dünyanın önemli bir kısmında kutlanan bu olayla ilgili hazırlıklar da başladı. Pagan bir gelenek olarak başlayıp günümüzde eğlence için yapılan biz özel güne dönüşen Cadılar Bayramı'nın en önemli ritüelleri de çocukların kapı kapı dolaşıp şeker toplaması ve balkabağı gibi sembolik yiyecekler.

Tabii ki çılgın kostüm partilerini de unutmamak lazım. Katılımcıların olabilecek en korkunç ve en tuhaf kombinleri seçtiği bu Halloween partileri için bizim timeline da epey kafa patlattı. Ortaya alternatif kostümler çıktı.