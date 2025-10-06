Çabalayan Erkek Kavramından Örnekler Vererek Aşkta Gurur Olmadığını Gösteren Kişiler

İlişkiler çok farklı dinamiklerin ve denklemlerin belirlediği oldukça karmaşık olgular. Tabii ilişkilerde de belli dengeler şart. Bu dengelerden biri de ilişki için çabalamakla ısrarın arasında kalmak veya aşırı ilgi göstermekle ilgiyi geri çekmenin arasındaki sınırları zamana, mekana göre değişen çizgiler.

Bir X kullanıcısı da 'Çabalayan erkek... Zehir olsa yeriz mesela' gibisinden oldukça iddialı bir paylaşımla ortaya çıktı. Bunun kişiye göre değiştiğini veya yaşanmışlıklara göre değerlendirilebileceğini düşünenler kadar katılanlar da az değildi. Pek çok kişi de kimi kendi hayatından kimi internetteki popüler yazışmaları atarak paylaşıma destek verdi.