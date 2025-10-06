onedio
Çabalayan Erkek Kavramından Örnekler Vererek Aşkta Gurur Olmadığını Gösteren Kişiler



Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
06.10.2025 - 11:19

İlişkiler çok farklı dinamiklerin ve denklemlerin belirlediği oldukça karmaşık olgular. Tabii ilişkilerde de belli dengeler şart. Bu dengelerden biri de ilişki için çabalamakla ısrarın arasında kalmak veya aşırı ilgi göstermekle ilgiyi geri çekmenin arasındaki sınırları zamana, mekana göre değişen çizgiler.

Bir X kullanıcısı da 'Çabalayan erkek... Zehir olsa yeriz mesela' gibisinden oldukça iddialı bir paylaşımla ortaya çıktı. Bunun kişiye göre değiştiğini veya yaşanmışlıklara göre değerlendirilebileceğini düşünenler kadar katılanlar da az değildi. Pek çok kişi de kimi kendi hayatından kimi internetteki popüler yazışmaları atarak paylaşıma destek verdi.

İlk post şöyleydi.

twitter.com

Örnekler de peş peşe geldi.

twitter.com

Çaba mı ısrar mı?

twitter.com

Diğer örnekler şöyle;

twitter.com

Beraber göz atalım 👀

twitter.com
Bir de eski efsanelerden bir görsel geldi.

twitter.com

Bahaneden bol bir şey bulamazsın.

twitter.com

Mailine kadar engellenmişsin.

twitter.com

Yapay zekaya mı çizdirdin bunu?

twitter.com

Bir de poz kesenler var.

twitter.com
Son zamanların en tuhaf diyaloğuyla konuyu kapatalım.

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
