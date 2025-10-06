Çabalayan Erkek Kavramından Örnekler Vererek Aşkta Gurur Olmadığını Gösteren Kişiler
İlişkiler çok farklı dinamiklerin ve denklemlerin belirlediği oldukça karmaşık olgular. Tabii ilişkilerde de belli dengeler şart. Bu dengelerden biri de ilişki için çabalamakla ısrarın arasında kalmak veya aşırı ilgi göstermekle ilgiyi geri çekmenin arasındaki sınırları zamana, mekana göre değişen çizgiler.
Bir X kullanıcısı da 'Çabalayan erkek... Zehir olsa yeriz mesela' gibisinden oldukça iddialı bir paylaşımla ortaya çıktı. Bunun kişiye göre değiştiğini veya yaşanmışlıklara göre değerlendirilebileceğini düşünenler kadar katılanlar da az değildi. Pek çok kişi de kimi kendi hayatından kimi internetteki popüler yazışmaları atarak paylaşıma destek verdi.
İlk post şöyleydi.
Örnekler de peş peşe geldi.
Çaba mı ısrar mı?
Diğer örnekler şöyle;
Beraber göz atalım 👀
Bir de eski efsanelerden bir görsel geldi.
Bahaneden bol bir şey bulamazsın.
Mailine kadar engellenmişsin.
Yapay zekaya mı çizdirdin bunu?
Bir de poz kesenler var.
Son zamanların en tuhaf diyaloğuyla konuyu kapatalım.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
