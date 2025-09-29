Minik Bir Anlatım Bozukluğuyla Sosyal Medyanın Diline Düşen Kullanıcı
Türkçe derslerinde anlatım bozukluğu konusunu işlediğimiz günleri hatırlarsınız. Bazı cümleler o kadar zorlayıcı olurdu ki anlatım bozukluğunu bulmakta epey zorlanırdık. Fakat günlük hayatımızda zaman zaman anlatım bozuklukları başımıza gelebiliyor. Bu kez de tweet atan bir kullanıcı yaptığı anlatım bozukluğuyla dillere düştü.
Öyle ki tweet, sadece bu anlatım bozukluğu yüzünden viral oldu ve milyonlarca kez görüntülendi.
Gelin, sizi önce bu anlatım bozukluğuyla baş başa bırakalım :)
Tabii böylesine bir bozukluk dillere düşmekten kurtulamadı!
İşte güldüren yorumlardan bazıları;
Acaba işlendi mi bugün? :)
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
