Kombinin Ne Zaman Açılacağı Konusunda Hemfikir Olmaya Çalışıp Güldürenler

Kombinin Ne Zaman Açılacağı Konusunda Hemfikir Olmaya Çalışıp Güldürenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
29.09.2025 - 13:55

Türkiye olarak 'korkunç' bir yaz geçirdik desek abartmış olmayız. Sıcaklık rekorlarının üst üste kırıldığı günlerde hepimiz 'bugün hava nasıl olacak?' diye sorarken bulduk kendimizi. Neyse ki Eylül ayının gelmesiyle o sıcaklar geride kaldı, serin sonbahar havaları resmen ülkemize giriş yaptı. Hatta biraz da hızlı giriş yaptı.

Eylül'ün sonunun gelmesiyle birçok ilimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına indi. Hele de geceleri iyiden iyiye serin olmaya başladı. Haliyle bugünlerde sosyal medyanın tek bir konusu var: Kombinin ne zaman açılacağı!

Sosyal medya kullanıcıları kombiyi açmak için birbirlerinden haber beklediklerini söyledi!

Meğer herkes sadece kendisini düşünmekle kalmıyormuş.

Peki en doğru zaman hangisi?

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Yoksa sizde de kombiler açıldı mı?

Hadi hadi itiraf edin :)

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
