Kombinin Ne Zaman Açılacağı Konusunda Hemfikir Olmaya Çalışıp Güldürenler

Türkiye olarak 'korkunç' bir yaz geçirdik desek abartmış olmayız. Sıcaklık rekorlarının üst üste kırıldığı günlerde hepimiz 'bugün hava nasıl olacak?' diye sorarken bulduk kendimizi. Neyse ki Eylül ayının gelmesiyle o sıcaklar geride kaldı, serin sonbahar havaları resmen ülkemize giriş yaptı. Hatta biraz da hızlı giriş yaptı.

Eylül'ün sonunun gelmesiyle birçok ilimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına indi. Hele de geceleri iyiden iyiye serin olmaya başladı. Haliyle bugünlerde sosyal medyanın tek bir konusu var: Kombinin ne zaman açılacağı!