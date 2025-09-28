onedio
Selena Gomez'in Düğün Davetiyesi Medyaya Sızınca Goygoyculardan Nasibini Aldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
28.09.2025 - 20:55

'Yılın düğünü' diyebileceğimiz düğün bugün gerçekleşti! Selena Gomez ve sevgilisi Benny Blanco sonunda dünyaevine girdi. Her ne kadar düğüne dair detaylar magazin gündeminden gizli tutulmaya çalışılsa da bir şekilde bütün detaylar medyaya sızdı! Katılımcı listesi, konukların kıyafetleri, davetiyeler...

Özellikle de davetiyeye dikkatinizi çekmek istiyoruz! 

Selena Gomez ve Benny Blanco'nun düğün davetiyesi medyaya sızınca goygoyculardan nasibini aldı.

Selena Gomez, düğününe dair detayları gizli tutmaya çalışsa da bu pek mümkün olmadı.

Gomez ve Blanco çiftinin düğününe dair detaylar kısa sürede medyaya sızdı. Bu detaylardan birisi de çiftin davetiyesi oldu. Fakat bu davetiye, özellikle de bizlere hiç yabancı gelmedi :)

Bizlerin timeline'ına düşen davetiye, goygoycularımızdan da nasibini aldı.

Bakalım nasıl yorumlar var? 😂

Tasarıma dair yorumlarınızı bekliyoruz! 😂

