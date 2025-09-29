onedio
Fotoğrafın Önüne Geçen Çantayı Kaldırmak İsteyen Kişiye Gelen Komik Yorumlar

Oğuzhan Kaya
29.09.2025 - 13:00

Hafif puslu hava, Kızılay, kendine has arka plan... Bir fotoğrafın Ankara'da çekildiğini anlamak için illa Ankara'yı bilmenize veya gezmiş olmanıza gerek yok. Bazı fotoğraflar ben Ankara'yım diye bağırabiliyor. Bu da Twitter'da adeta bir akıma dönüşüyor ve 'En Ankara fotoğrafınızı paylaşın' gibi başlıklarda paylaşılıyor. Bir X kullanıcısı da 'En Ankara fotomuz' başlığı altında bir gönderi paylaştı ama fotoğraftaki çanta adeta rol çaldı. Tabii fotoğrafın sahibi de fotoğrafa ayar çekilmesini isteyince olanlar oldu.

Paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Yorumlar ise böyle 👇

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

