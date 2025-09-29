Hayata Dair Tespitlerini Mizahi Açıdan Paylaşan Kişiler

Mizaha dair yapılan komik paylaşımlarda illa bir görsel, video kesiti veya son zamanlarda editlere sık sık rastlıyoruz. Gülerek de tüketiyoruz. Ancak bir de sadece kelimelerin kullanıldığı durum tespitleri var ve insana 'aaa bir dakika' diye anlık bir farkındalık da sağlıyor. Bu işin Twitter'da ustaları var ve son zamanlarda hayata dair komik tespitlerini herhangi bir görsel materyal sunmadan tespih gibi dizenler var.