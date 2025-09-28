Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
X camiası gülme ihtiyacımızı sıklıkla giderebiliyor. Her konuda söyleyecek bir çift sözü olan mizahşörler, televizyon dünyasını da mutlaka mizahlarına alet ediyorlar. Dizilerden programlara pek çok konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.
Bol kahkahalar! 😅
1. Ve ayıp olmasın diye gidemiyorsun...
2. Memik Dede göreve!
3. Alıştıktan sonra da böyle olanlar parmak kaldırsın!
4. Alex ne demişti: "Hahahaha zor."
5. Seslendirerek okuyun.
6. Neyse ki yaşanmadı...
7. Pek de istediğimiz gibi geçmedi...
8. 🫣
9. Pek çok konuda mlsf...
10. Sınavımız zor 😅
11. Şükür gerçekten!
12. Haftaya görüşmek üzere!
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Vah vah ne kadar komikmiş amk öldük gülmekten disslike direkt
Komik değil de icerik, şu " avrupa yakası "gibi bir dizi asla gelmeyecek gelmedi. Döne döne bastan izlenilesi dizi 💜