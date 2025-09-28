onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2025 - 15:30

X camiası gülme ihtiyacımızı sıklıkla giderebiliyor. Her konuda söyleyecek bir çift sözü olan mizahşörler, televizyon dünyasını da mutlaka mizahlarına alet ediyorlar. Dizilerden programlara pek çok konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.

Bol kahkahalar! 😅

1. Ve ayıp olmasın diye gidemiyorsun...

2. Memik Dede göreve!

3. Alıştıktan sonra da böyle olanlar parmak kaldırsın!

4. Alex ne demişti: "Hahahaha zor."

5. Seslendirerek okuyun.

5. Seslendirerek okuyun.
6. Neyse ki yaşanmadı...

7. Pek de istediğimiz gibi geçmedi...

8. 🫣

9. Pek çok konuda mlsf...

10. Sınavımız zor 😅

11. Şükür gerçekten!

12. Haftaya görüşmek üzere!

Vah vah ne kadar komikmiş amk öldük gülmekten disslike direkt

withlove_

Komik değil de icerik, şu " avrupa yakası "gibi bir dizi asla gelmeyecek gelmedi. Döne döne bastan izlenilesi dizi 💜