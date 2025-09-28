Sezonun İlk Final Haberi Geldi: ATV Dizisinin Düşük Reytingler Sebebiyle Final Kararı Aldığı İddia Edildi!
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte kanallarda reyting savaşları da hız kazandı. Sezona iddialı başlayan dizilerin yanı sıra geçtiğimiz sezondan devam eden yapımlar da bu yarışa ortak oldu. Ancak kimisi beklenen başarıyı reytinglerde gösteremeyince final söylentileri de konuşulmaya başladı. Deniz Tural, Atv dizisinin final kararı aldığını iddia etti.
Kaynak: Deniz Tural
2025-2026 dizi sezonunun başlamasıyla birlikte ekranlarda reyting yarışları hız kazandı.
Sezonun ilk final kararı haberi geldi.
