Sezonun İlk Final Haberi Geldi: ATV Dizisinin Düşük Reytingler Sebebiyle Final Kararı Aldığı İddia Edildi!

Sezonun İlk Final Haberi Geldi: ATV Dizisinin Düşük Reytingler Sebebiyle Final Kararı Aldığı İddia Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2025 - 13:05

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte kanallarda reyting savaşları da hız kazandı. Sezona iddialı başlayan dizilerin yanı sıra geçtiğimiz sezondan devam eden yapımlar da bu yarışa ortak oldu. Ancak kimisi beklenen başarıyı reytinglerde gösteremeyince final söylentileri de konuşulmaya başladı. Deniz Tural, Atv dizisinin final kararı aldığını iddia etti.

Kaynak: Deniz Tural

2025-2026 dizi sezonunun başlamasıyla birlikte ekranlarda reyting yarışları hız kazandı.

2025-2026 dizi sezonunun başlamasıyla birlikte ekranlarda reyting yarışları hız kazandı.

Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nin zirveyi kimselere kaptırmadığı sezonda, iddialı başlayan dizilerin yanı sıra geçtiğimiz sezondan devam eden yapımlar da bulunuyor. Ancak ne yazık ki bir kısmı istenen başarıyı sağlayamıyor.

Sezonun ilk final kararı haberi geldi.

Sezonun ilk final kararı haberi geldi.

Deniz Tural'ın iddiasına göre, Atv'nin ikinci sezonuyla ekrana gelen ve 26. bölümüyle yayınlanan dizisi Can Borcu, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadığı için final kararı aldı. İddiaya göre son bölümüyle TOTAL'de 2.60, AB'de 1.31, ABC1'de ise 1.85 oranında reyting alan Can Borcu'nun 28. bölümde final yapmasına karar verildi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
