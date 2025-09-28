onedio
"Keşke Ben Atsaydım" Dedikleri Efsane Tweetleri İçtenlikle Paylaşan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 17:34

Twitter'ın 'resmi olarak' twitter olduğu günlerde efsane paylaşımlara imza atılmıştı. Öyle ki herkesin aklına kazınan bir tweet illaki vardır! Ara ara yapılan nostaljik paylaşımlarla bu efsane tweetleri hatırlamak da gözlerimizi dolduruyor diyebiliriz. Kimi tweetleri bizlere yaşattığı güzel duygularla kimi tweetleri de efsane tespitlerle hatırlıyoruz.

Bu kez de 'keşke ben atsaydım dediğiniz tweet?' paylaşımıyla gündemimiz yine nostaljik tweetler oldu.

İlk paylaşım şöyleydi ve birbirinden efsane tweetler de böylece hatırlandı!

twitter.com

Bakalım hangi paylaşımlar aklımıza kazınmış :)

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com
twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

Peki sizin aklınıza gelen bir tweet var mı?

twitter.com

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
