Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
Başlayalım!
Fobiler yersiz değilmiş.
Ucuzdan pahalıya filtrelenmiş.
Uğruna ailenin birbirine girdiği arsa...
👑
👇
Hem de ÖSYM turuncusu...
👇
Çok doğru...
👇
👇
Biraz da spor gündemi...
Olmayabiliriz de...
👇
👇
İyi dostlar biriktirmiş.
Aile salonu...
👇
👇
Bu haftalık bu kadar 👋
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
