Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
25.09.2025 - 13:56

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım son zamanlarda sokağın mizahında neler dönmüş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Bride mı demek istemiş?

twitter.com

Heves etmiş kadın.

twitter.com

Helal sana!

twitter.com

Bir helal daha!

Parayı çatır çatır yemek bu oluyor.

twitter.com

Gurmeler bilir...

twitter.com

Engelli yerine park etmiş.

twitter.com

👇

twitter.com
twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

