Yaptıkları Alışverişin Amacının Ne Olduğunu Belli Eden X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2025 - 15:29

Modern insanın en büyük sorunlarından biri de kaygı ve yargılanma korkusu. Tabii X'te de pek çok kişi bu durumu iliklerine kadar hissediyor ve marketten yaptıkları alışverişin bile yargılanacağını düşünebiliyor. Bunun sosyal medyadaki yansıması ise 'Kasiyer her şeyi öğrendi' paylaşımları. Belli bir amaca yönelik alınan ürünler kasanın bandında ne yapacağımıza dair işaretler sunuyor. Bu da goygoycuların diline düşen bir akım haline geliyor.

Paylaşımlara bakalım...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

