Yaptıkları Alışverişin Amacının Ne Olduğunu Belli Eden X Kullanıcıları
Modern insanın en büyük sorunlarından biri de kaygı ve yargılanma korkusu. Tabii X'te de pek çok kişi bu durumu iliklerine kadar hissediyor ve marketten yaptıkları alışverişin bile yargılanacağını düşünebiliyor. Bunun sosyal medyadaki yansıması ise 'Kasiyer her şeyi öğrendi' paylaşımları. Belli bir amaca yönelik alınan ürünler kasanın bandında ne yapacağımıza dair işaretler sunuyor. Bu da goygoycuların diline düşen bir akım haline geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımlara bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın