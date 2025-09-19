onedio
Kocalarından Gizli Birikim Yapan Kadınlar Taktiklerini Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.09.2025 - 12:37

Özellikle ekonomik özgürlükleri olmayan ev hanımları bir ihtiyaçları olduğunda veya bir ürüne para harcamak istediklerinde eşlerine bu durumu anlatmakta zorlanabiliyor. Böylece paralel bir ev ekonomisi oluşuyor. parodi.anne isimli bir Instagram hesabı da takipçilerine 'para koparma' taktiklerini sordu. Tabii yanıtlar bazılarını güldürse de bazılarını düşündürdü.

Gelen yanıtlar şöyleydi;

Naylon faturacılık yapan da var...

Belgede sahtecilik yapan da...

Bunun da teknik bir ismi olmalı.

Dönemsel vurgun yapan da...

Ancak bu taktiklerin düşündüren bir kısmı da var. O da X'te dile getirildi.

Yorumlar şöyle;

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
