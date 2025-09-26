onedio
Eve Çökercesine Yerleşen Yatılı Misafirlerden Şikayet Eden Kadın Viral Oldu

Eve Çökercesine Yerleşen Yatılı Misafirlerden Şikayet Eden Kadın Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.09.2025 - 09:21

Misafirperverlik kültürümüzün belki de en önemli özelliklerinden. Ancak gerek sosyal şartlar gerek günlük düzen gerekse ekonomik şartlardan ötürü uzun süre yatıya kalmalar eskisi gibi makul karşılanmıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu durumdan şikayet etti. Evinde 10 gün boyunca yatılı misafir bakan kadının videosundan esinlenerek kendi başından geçenleri anlatan kadına pek çok kişi destek verdi.

İşte o video;

Tepkiler şu şekilde;

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

