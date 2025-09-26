Eve Çökercesine Yerleşen Yatılı Misafirlerden Şikayet Eden Kadın Viral Oldu

Misafirperverlik kültürümüzün belki de en önemli özelliklerinden. Ancak gerek sosyal şartlar gerek günlük düzen gerekse ekonomik şartlardan ötürü uzun süre yatıya kalmalar eskisi gibi makul karşılanmıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu durumdan şikayet etti. Evinde 10 gün boyunca yatılı misafir bakan kadının videosundan esinlenerek kendi başından geçenleri anlatan kadına pek çok kişi destek verdi.