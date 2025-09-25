Kışlıkları Çıkarın: Bu Gece İstanbul, Ankara, İzmir'e Kış Geliyor!
Yaz ayları artık resmen geride kalıyor. Sıcaklık rekorlarının üst üste kırıldığı yaz aylarının geride kalması çoğu kişiyi sevindirirken 'Havalar ne zaman soğuyacak?' ve 'Kar ne zaman yağacak?' sorularının cevapları da merak ediliyor. Bugünlerde özellikle Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in paylaşımları yakından takip ediliyor. Ayrıca X'teki 'Hava Forum' hesabı da anlık olarak paylaşımlarda bulunuyor.
Hava Forum, bu geceden itibaren kışın resmen başlayacağını açıkladı!
Sıcaklık rekorlarının üst üste kırıldığı yaz aylarına veda ediyoruz.
Peki bugün hava nasıl olacak?
