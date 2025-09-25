Kışlıkları Çıkarın: Bu Gece İstanbul, Ankara, İzmir'e Kış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığına göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Bugünkü hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

İSTANBUL 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 34°C

Az bulutlu ve açık

KARS 22°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı