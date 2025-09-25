onedio
Kışlıkları Çıkarın: Bu Gece İstanbul, Ankara, İzmir'e Kış Geliyor!

Kışlıkları Çıkarın: Bu Gece İstanbul, Ankara, İzmir'e Kış Geliyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
25.09.2025 - 09:58

Yaz ayları artık resmen geride kalıyor. Sıcaklık rekorlarının üst üste kırıldığı yaz aylarının geride kalması çoğu kişiyi sevindirirken 'Havalar ne zaman soğuyacak?' ve 'Kar ne zaman yağacak?' sorularının cevapları da merak ediliyor. Bugünlerde özellikle Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in paylaşımları yakından takip ediliyor. Ayrıca X'teki 'Hava Forum' hesabı da anlık olarak paylaşımlarda bulunuyor.

Hava Forum, bu geceden itibaren kışın resmen başlayacağını açıkladı!

Sıcaklık rekorlarının üst üste kırıldığı yaz aylarına veda ediyoruz.

Sıcaklık rekorlarının üst üste kırıldığı yaz aylarına veda ediyoruz.

Haziran ayında başlayan sıcak havalar, Temmuz ve Ağustos ayında rekor seviyeye ulaştı ve vatandaşlarımıza zor anlar yaşattı. Yer yer hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı günler oldu. 2025 yazında sıcaklık rekorları üst üste kırılınca vatandaşlar 'Kış ne zaman gelecek?' ve 'Havalar ne zaman soğuyacak?' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Son olarak Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen 'montlarınızı çıkarın, yaz bitti' sözleriyle uyarıda bulunmuştu.

Orhan Şen'in açıklamaları için;

Hava durumunu eğlenceli paylaşımlarla duyuran Hava Forum'dan da "müjdeler olsun, o geliyor" paylaşımı gecikmedi.

Peki bugün hava nasıl olacak?

Peki bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığına göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Bugünkü hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

İSTANBUL 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 34°C

Az bulutlu ve açık

KARS 22°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
