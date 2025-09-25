Kiracıların Korkulu Rüyası: 250 Bin Aile "Yeter Artık" Diyerek Evini Değiştirdi!

‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi’ne göre İstanbul’da yalnızca 2025’in ilk yarısında 117 bin aile aidat nedeniyle yer değiştirdi. Ankara, İzmir, Muğla gibi şehirlerde de aynı sorun mevcut. Bu güne kadar aidat nedeniyle yer değiştiren aile sayısının 250 bini bulduğu tahmin ediliyor.

Araştırmalara göre ailelerin şikayetleri bu kadar yüksek ücret ödemelerine rağmen iyi bir hizmet alamamaları. Parasının karşılığını alamayan aileler bu nedenle çareyi başka bir daireye taşınmakta buluyor. Ücretin karşılığını profesyonel hizmetlerle alan, şeffaf şekilde yürütülen aidat politikasında ise vatandaşlar hizmetten memnuniyet duyuyor.