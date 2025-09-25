onedio
Kiracıların Korkulu Rüyası: 250 Bin Aile "Yeter Artık" Diyerek Evini Değiştirdi!

Kiracıların Korkulu Rüyası: 250 Bin Aile "Yeter Artık" Diyerek Evini Değiştirdi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.09.2025 - 08:59

Türkiye'de kira fiyatlarının önüne geçilemiyor. Her geçen gün artan kira masrafına ek masraflar vatandaşı zora sokuyor. Bu masraflardan biri de aidat. Vatandaşların verdiği aidat ücreti 2022’den bu yana yüzde 367 arttı. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre yüksek aidat ve kötü yönetim nedeniyle 250 bin aile evi değiştirdi. 

Yüksek kira fiyatlarına bir de yüksek aidatlar eklenince vatandaşlar yeni yol aramaya başladı.

Yüksek kira fiyatlarına bir de yüksek aidatlar eklenince vatandaşlar yeni yol aramaya başladı.

Türkiye'de kira fiyatlarının yüksekliği vatandaşın aldığı maaşın cebe girmeden buharlaşmasına neden olurken aidat fiyatları da cep yakmaya başladı. Verilere göre aidat ücretleri 2022 yılından bu yana  yüzde 367 arttı. 

Yapılan araştırmalar havuzlu, spor salonlu, sosyal tesisleri bulunan vatandaşların yalnıza otoparkı olan dairelere taşındığını gösteriyor. Bunun en temel nedeninin başında ise fahiş aidat ücretleri geliyor.

250 bin ailenin ev değiştirme nedeni belli oldu.

250 bin ailenin ev değiştirme nedeni belli oldu.

‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi’ne göre İstanbul’da yalnızca 2025’in ilk yarısında 117 bin aile aidat nedeniyle yer değiştirdi. Ankara, İzmir, Muğla gibi şehirlerde de aynı sorun mevcut. Bu güne kadar aidat nedeniyle yer değiştiren aile sayısının 250 bini bulduğu tahmin ediliyor. 

Araştırmalara göre ailelerin şikayetleri bu kadar yüksek ücret ödemelerine rağmen iyi bir hizmet alamamaları. Parasının karşılığını alamayan aileler bu nedenle çareyi başka bir daireye taşınmakta buluyor. Ücretin karşılığını profesyonel hizmetlerle alan, şeffaf şekilde yürütülen aidat politikasında ise vatandaşlar hizmetten memnuniyet duyuyor.

Aidat ücretinin en fazla arttığı kent Muğla oldu.

Aidat ücretinin en fazla arttığı kent Muğla oldu.

2022-2025 arasında Muğla, en fazla aidat artışının yaşandığı il oldu. Artış yüzde 455 olarak gerçekleşti. Bu oran İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361, İzmir’de yüzde 354 oldu.

Muğla’da ortalama aidat ücreti 8 bin 710 TL. İstanbul ve Ankara’da 5 bin TL.

