Kiracıların Korkulu Rüyası: 250 Bin Aile "Yeter Artık" Diyerek Evini Değiştirdi!
Türkiye'de kira fiyatlarının önüne geçilemiyor. Her geçen gün artan kira masrafına ek masraflar vatandaşı zora sokuyor. Bu masraflardan biri de aidat. Vatandaşların verdiği aidat ücreti 2022’den bu yana yüzde 367 arttı. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre yüksek aidat ve kötü yönetim nedeniyle 250 bin aile evi değiştirdi.
Yüksek kira fiyatlarına bir de yüksek aidatlar eklenince vatandaşlar yeni yol aramaya başladı.
250 bin ailenin ev değiştirme nedeni belli oldu.
Aidat ücretinin en fazla arttığı kent Muğla oldu.
