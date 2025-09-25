Bir Dönem Sona Erdi: İstanbul’un 66 Yıllık Simge Oteli Yıkıldı

Çınar Otel, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 1958 yılında hizmete açıldı. 1980’li yıllardan sonra popülerliğini kaybeden otelin 50’nci yılını kutlamak için iki yıl süren bir restorasyan gerçekleşti. Otel, İngiltere’de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alındı. Bu satın alma ise bir dönemin sona ermesine neden oldu.