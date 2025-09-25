onedio
Bir Dönem Sona Erdi: İstanbul’un 66 Yıllık Simge Oteli Yıkıldı

Dilara Şimşek
25.09.2025 - 07:33

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde bulunan 66 yıllık Çınar Otel yıkıldı. 1958 yılında hizmete açılan otel kentin simgesi niteliğindeydi. 1959 yılında dünyanın önde gelen isimleri bu otelde toplantı yapmıştı. Dönemin futbol kulüplerinin sıklıkla tercih ettiği Çınar Otel, unutulmaz Yeşilçam filmine de ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan Necmettin Erbakan ve Nermin Erbakan ise 1967 yılında Çınar Otel’de evlenmişti.

Kaynak: Serbestiyet

Yeşilçam yıldızlarından siyasetçilere kadar önemli isimleri ağırlayan Çınar Otel, İstanbul'un simgesiydi.

Çınar Otel, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 1958 yılında hizmete açıldı. 1980’li yıllardan sonra popülerliğini kaybeden otelin 50’nci yılını kutlamak için iki yıl süren bir restorasyan gerçekleşti. Otel, İngiltere’de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alındı. Bu satın alma ise bir dönemin sona ermesine neden oldu.

İstanbul’un 66 yıllık tarihi oteli yıkıldı.

Yeşilçam yıldızlarını, dönemin efsane futbolcularını, dünyanın önde gelen siyasi isimlerini ağırlayan otel, 1967 yılında Necmettin Erbakan ve Nermin Erbakan'ın evliliğine de şahit olmuştu. Serbestiyet'te yer alan habere göre İstanbul simge yapısının yıkılma süreci satılmasının hemen ardından başladı. İstanbul'un 66 yıllık tarihi oteli yıkıldı.

