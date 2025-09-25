Bir Dönem Sona Erdi: İstanbul’un 66 Yıllık Simge Oteli Yıkıldı
İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde bulunan 66 yıllık Çınar Otel yıkıldı. 1958 yılında hizmete açılan otel kentin simgesi niteliğindeydi. 1959 yılında dünyanın önde gelen isimleri bu otelde toplantı yapmıştı. Dönemin futbol kulüplerinin sıklıkla tercih ettiği Çınar Otel, unutulmaz Yeşilçam filmine de ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan Necmettin Erbakan ve Nermin Erbakan ise 1967 yılında Çınar Otel’de evlenmişti.
