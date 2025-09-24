Tüm Marketler Kapanıyor! Dünyanın En Büyük Şirketlerinden Amazon’un Kasasız Marketleri İflas Etti

The Guardian'da yer alan habere göre; Pandemi döneminde açılan bu marketlerle temas sıfıra indirildi ancak istenilen performans alınamadı. Şirket, 14 mağazayı tamamen kapatmayı, 5 mağazayı ise 2017’de satın aldığı Whole Foods Market’e dönüştürmeyi planladıklarını duyurdu.

Amazon’dan yapılan açıklamada, kapanışlardan sonra bazı çalışanların farklı şirketlerde yeniden görevlendirmeler yapılabileceği belirtildi.

Bu marketlerde müşteri, telefonundaki Amazon uygulaması sayesinde aldığı ürünleri kasaya uğramadan alıyor, çıkışta da uygulamaya bağlı kredi kartından herhangi bir kişiye ihtiyaç duymadan ödeyebiliyordu. Ödemeler için kamera ve sensörlerden yardım alınıyordu.