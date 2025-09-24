onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tüm Marketler Kapanıyor! Dünyanın En Büyük Şirketlerinden Amazon’un Kasasız Marketleri İflas Etti

Tüm Marketler Kapanıyor! Dünyanın En Büyük Şirketlerinden Amazon’un Kasasız Marketleri İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2025 - 13:38 Son Güncelleme: 24.09.2025 - 13:45

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Birleşik Krallık’ta faaliyette olan tüm Amazon Fresh mağazalarını kapatacağını açıkladı. Amazon'un pandemi döneminde uygulamaya koyduğu marketler zaman içinde istenilen performansları gösteremedi ve iflas bayrağını çekti.

Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon’un pandemi döneminde açtığı kasasız marketler iflas etti.

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon’un pandemi döneminde açtığı kasasız marketler iflas etti.

The Guardian'da yer alan habere göre; Pandemi döneminde açılan bu marketlerle temas sıfıra indirildi ancak istenilen performans alınamadı. Şirket, 14 mağazayı tamamen kapatmayı, 5 mağazayı ise 2017’de satın aldığı Whole Foods Market’e dönüştürmeyi planladıklarını duyurdu. 

Amazon’dan yapılan açıklamada, kapanışlardan sonra bazı çalışanların farklı şirketlerde yeniden görevlendirmeler yapılabileceği belirtildi.

Bu marketlerde müşteri, telefonundaki Amazon uygulaması sayesinde aldığı ürünleri kasaya uğramadan alıyor, çıkışta da uygulamaya bağlı kredi kartından herhangi bir kişiye ihtiyaç duymadan ödeyebiliyordu. Ödemeler için kamera ve sensörlerden yardım alınıyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın