Tüm Marketler Kapanıyor! Dünyanın En Büyük Şirketlerinden Amazon’un Kasasız Marketleri İflas Etti
Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Birleşik Krallık’ta faaliyette olan tüm Amazon Fresh mağazalarını kapatacağını açıkladı. Amazon'un pandemi döneminde uygulamaya koyduğu marketler zaman içinde istenilen performansları gösteremedi ve iflas bayrağını çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon’un pandemi döneminde açtığı kasasız marketler iflas etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın