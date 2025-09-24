Konkordato İlan Etti: 14 Ülkeye İhracat Yapan 25 Yıllık Türk Gıda Devi İflasın Eşiğinde!
25 yıldır faaliyet gösteren ve 14 ülkeye kuru incir ihracatı yapan köklü firma Sante Gıda ekonomik krize girerek konkordato başvurusu yaptı. İhracatta yaşanan aflatoksin engeli nedeniyle konkordato başvurusu yapmak zorunda kalan Aydın’ın köklü firmalarından olan Sante Gıda’nın 200’den fazla çalışına bulunuyordu.
Aydın’da yer alan ve Türkiye’nin 25 yıllık kuru incir firması olan Sante Gıda iflasın eşiğinde!
200’den fazla çalışanı olan firma borçlarını yapılandırmak istiyor.
