Konkordato İlan Etti: 14 Ülkeye İhracat Yapan 25 Yıllık Türk Gıda Devi İflasın Eşiğinde!

Ali Can YAYCILI
24.09.2025 - 12:12

25 yıldır faaliyet gösteren ve 14 ülkeye kuru incir ihracatı yapan köklü firma Sante Gıda ekonomik krize girerek konkordato başvurusu yaptı. İhracatta yaşanan aflatoksin engeli nedeniyle konkordato başvurusu yapmak zorunda kalan Aydın’ın köklü firmalarından olan Sante Gıda’nın 200’den fazla çalışına bulunuyordu.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Sante Gıda, ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Türkiye’nin önde gelen kuru incir ihracatçılarından olan firma, Avrupa pazarında aflatoksin ve okratoksin bulaşığı sebebiyle zor günler yaşadı. Geri gönderilen ve imha edilen ürünler, şirketi ciddi mali kayıplara sürükledi. 25 yıllık firma, krizle başa çıkmak için konkordato yolunu seçti.

Sözcü’de yer alan habere göre; Firma yetkilileri, konkordato sürecinin iş sürekliliğini sağlamak ve borçları yeniden yapılandırmak için atılmış bir adım olduğunu ifade etti. Öte yandan; Bölgede faaliyet gösteren diğer firmaların da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

