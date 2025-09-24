Asgari Ücret 2026 Zammı İçin İsa Karakaş'tan Korkutan Açıklama

İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde açlık sınırın 27 bin TL’yi aştığını hatırlattı. Asgari ücretin konut, giyim, gıda, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yetecek miktarda olmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Karakaş, “Dolayısıyla bugün itibarıyla olması gereken rakam Türk-İş’in açıkladığı bekâr bir işçinin yaşama maliyeti olan 34 bin 981 TL’dir. Bu rakamla mevcut asgari ücret arasındaki fark bugün itibarıyla 12 bin 877 TL’dir. Yani bu rakamın yüzde 63’üne denk gelmektedir” dedi.