onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Asgari Ücret 2026 Zammı İçin İsa Karakaş'tan Korkutan Açıklama

Asgari Ücret 2026 Zammı İçin İsa Karakaş'tan Korkutan Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.09.2025 - 07:22

2026 yılı yaklaşırken asgari ücret gündemi hareketlendi. 'Asgari ücret ne kadar olacak, 2026'da ne kadar zam yapılacak?' sorularının yanıtı şimdiden merak edilirken Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan korkutan tahmin geldi. Türkiye gazetesindeki köşesinde asgari ücrete dair tahminlerini yazan Karakaş, 'Asgari ücret yine açlık sınırının altında kalacak' dedi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak?

2025'te yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 liraya yükseltilen asgari ücretin 2026'da ne kadar olacak merak ediliyor. 2025'te büyük hayal kırıklığı yaratan asgari ücretin yeni yılla birlikte iyileştirilmesi vatandaşların beklentileri arasında. 2026 yaklaşırken asgari ücret kulisleri de etkilendi. Uzmanlar peşpeşe tahminlerini sıralarken bir tahmin de Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan geldi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş korkutan tahminini açıkladı.

"Açlık sınırı 27 bin TL'yi aştı."

"Açlık sınırı 27 bin TL'yi aştı."

İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde açlık sınırın 27 bin TL’yi aştığını hatırlattı. Asgari ücretin konut, giyim, gıda, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yetecek miktarda olmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Karakaş, “Dolayısıyla bugün itibarıyla olması gereken rakam Türk-İş’in açıkladığı bekâr bir işçinin yaşama maliyeti olan 34 bin 981 TL’dir. Bu rakamla mevcut asgari ücret arasındaki fark bugün itibarıyla 12 bin 877 TL’dir. Yani bu rakamın yüzde 63’üne denk gelmektedir” dedi.

İsa Karakaş'tan 2026 asgari ücret için korkutan açıklama.

İsa Karakaş'tan 2026 asgari ücret için korkutan açıklama.

2026 asgari ücrete dair tahminini paylaşan Karakaş, şunları dedi:

“Yeni asgari ücretin 2026 Şubat ayında işçilerin cebine gireceği düşünüldüğünde farkın çok daha açılacağı aşikardır. Yeni asgari ücretin de çalışanların sadece zorunlu gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamayacağını ortaya koymaktadır. Lafın özü şimdiden bir rakam söylemek doğru olmasa bile yeni asgari ücretin işçinin cebine gireceği 2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak açlık sınırı altında belirleneceğini söyleyebiliriz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın