Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "2002’de 184 liraydı, bugün 22 bin 104 TL”

Yeni yıl yaklaşırken asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Vatandaşın alım gücü düşerken asgari ücrete etkili ve iyi zam yapılması talep ediliyor. 2026 için geri sayım başlarken asgari ücrete yapılacak zam da araştırılmaya başlandı. Uzmanların tahminlerine göre asgari ücrete yüzde 20 zam yapılabilir. Ancak yetkililerden resmi bir açıklama mevcut değil.

Asgari Ücret 2025 Ne Kadar?

Asgari ücrete 2025 için yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 liraya yükseltilmişti.