Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: "2002’de 184 Liraydı, Bugün 22 Bin 104 TL”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.09.2025 - 15:20

Asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağı, ne kadar zam yapılacağı şimdiden merak ediliyor. Asgari ücrete dair senaryolar konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Ensonhaber'e konuşan Işıkhan, 2002 ve 2025 asgari ücreti karşılaştırdı.

Asgari Ücret 2026 Zammı Ne Kadar Olacak?

Yeni yıl yaklaşırken asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Vatandaşın alım gücü düşerken asgari ücrete etkili ve iyi zam yapılması talep ediliyor. 2026 için geri sayım başlarken asgari ücrete yapılacak zam da araştırılmaya başlandı. Uzmanların tahminlerine göre asgari ücrete yüzde 20 zam yapılabilir. Ancak yetkililerden resmi bir açıklama mevcut değil.

Asgari Ücret 2025 Ne Kadar?

Asgari ücrete 2025 için yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 liraya yükseltilmişti.

Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "2002’de 184 liraydı, bugün 22 bin 104 TL”

Ensonhaber'in YouTube kanalına konuk olan Bakan Işıkhan, 'Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: '2002’de 184 Liraydı, Bugün 22 Bin 104 TL. Asgari ücrete nominal olarak 119 kat, reel olarak %242 artış sağladık' dedi.

Bakan Işıkhan'ın o sözlerini buradan izleyebilirsiniz:

Işıkhan'ın açıklamasına tepkiler gecikmedi. İşte o yorumlardan bazıları👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

