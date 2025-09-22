Altını Tahtından Etti! Gümüş Fiyatları Son 14 Yılın Zirvesine Çıktı: Yatırım Yapanın Yüzü Güldü
Altın, kazandıran yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Altın fiyatları yakından takip edilirken yatırımcıyı şaşırtan bir gelişme yaşandı. Gümüş, son 14 yılın zirvesine çıkarak altının tahtını salladı. Dünya gazetesinden Şeyde Karaca’nın haberine göre gümüş yılbaşından bu yana yüzde 43.1 değer kazandı.
Gümüş fiyatları: Altın mı gümüş mü? Neye yatırım yapmalı?
Gümüş üretiminde Meksika zirvede.
