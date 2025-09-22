onedio
Altını Tahtından Etti! Gümüş Fiyatları Son 14 Yılın Zirvesine Çıktı: Yatırım Yapanın Yüzü Güldü

Dilara Şimşek
22.09.2025 - 14:32

Altın, kazandıran yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Altın fiyatları yakından takip edilirken yatırımcıyı şaşırtan bir gelişme yaşandı. Gümüş, son 14 yılın zirvesine çıkarak altının tahtını salladı. Dünya gazetesinden Şeyde Karaca’nın haberine göre gümüş yılbaşından bu yana yüzde 43.1 değer kazandı.

Gümüş fiyatları: Altın mı gümüş mü? Neye yatırım yapmalı?

Yatırımcı tarafından en fazla tercih edilen kazandıran araçlardan biri de altın. Güvenli liman olarak adlandırılan altını gümüş tahtından etti. Gümüş, 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 2025 Ocak ayından bu yana yüzde 43.1 değer kazanan gümüş, yatırımcısının yüzünü de güldürdü.

Yatırımcının gümüşe şans vermesi gerektiğini belirten uzmanlar gri metalin uzun vadede kazandıracağını belirtiyor.

Gümüş Fiyatları

22 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de gram gümüş fiyatı yaklaşık 58,19 TL'den işlem görüyor.

Gümüş üretiminde Meksika zirvede.

Gümüşün değerinin giderek artması gümüş zengini ülkelerin de kazanmasına neden oldu. Gümüş madeni üretiminde Meksika zirvede yer alıyor.

notchosen one

nogay dayı

