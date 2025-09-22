Altını Tahtından Etti! Gümüş Fiyatları Son 14 Yılın Zirvesine Çıktı: Yatırım Yapanın Yüzü Güldü

Yatırımcı tarafından en fazla tercih edilen kazandıran araçlardan biri de altın. Güvenli liman olarak adlandırılan altını gümüş tahtından etti. Gümüş, 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 2025 Ocak ayından bu yana yüzde 43.1 değer kazanan gümüş, yatırımcısının yüzünü de güldürdü.

Yatırımcının gümüşe şans vermesi gerektiğini belirten uzmanlar gri metalin uzun vadede kazandıracağını belirtiyor.

Gümüş Fiyatları

22 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de gram gümüş fiyatı yaklaşık 58,19 TL'den işlem görüyor.