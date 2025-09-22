ABD Otomobillerinde Yüzde 60'lık Vergi Kalktı: İşte ABD Menşeli Otomobiller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde bazı kararlar alındı. Buna göre, ABD’den ithal edilen ve içlerinde otomobillerin de bulunduğu bazı ürünler üzerindeki ek vergiler kaldırıldı. 2018 yılında uygulanmaya başlanan ek yüzde 60 vergi kaldırıldı.

ABD'den kaldırılan ve diğer ülkelere uygulanan vergileri otomotiv sektöründe önemli bir değişikliğe kapı araladı. Vergilerin kaldırılmasıyla Mercedes, Ford, Tesla, BMW gibi markaların bazı modellerinde fiyat düşüşü gözlemleneceği düşünülüyor. Bir süredir Türkiye pazarında yer almayan SUV'lerin ve diğer modellerin artık vergi yükümlülüğünün kalkmasıyla yeniden geleceği bekleniyor.