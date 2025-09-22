onedio
ABD Otomobillerinde Yüzde 60'lık Vergi Kalktı: İşte ABD Menşeli Otomobiller

ABD Otomobillerinde Yüzde 60'lık Vergi Kalktı: İşte ABD Menşeli Otomobiller

Dilara Bağcı
22.09.2025 - 10:35

Otomotiv sektöründe önemli değişikliklerin önünü açan Resmi Gazete kararı, bugün yayımlandı. umhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre,  bazı otomobillere ek gümrük vergisi uygulaması getirildi.  Öte yandan 2018'den bu yana ABD menşeli ürünler için uygulanan yüzde 60 ek gümrük vergisi de kaldırıldı. Buna göre, ABD otomobillerinde fiyat düşüşü gözlemleneceği düşünülüyor. 

Peki ABD otomobil fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak?

İşte ABD menşeli otomobil markaları.

İthal Otomobillerde Vergi Düzenlemesi

İthal Otomobillerde Vergi Düzenlemesi

Otomobil ithalatında yeni vergi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni karara göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi uygulaması getirildi. Bu grupta yer alan içten yanmalı ve hibrit araçlara yüzde 25, elektrikli ve plug-in hibrit araçlara ise yüzde 30 oranında ek vergi uygulaması yapılacak.

Uygulamanın amacı ise otomotiv pazarında ithal otomobillerdeki yükselişin önüne geçmek.

Karar, Ticaret Bakanlığı tarafından duyuruldu;

ABD Otomobil Vergisi Kaldırıldı mı, Düştü mü?

ABD Otomobil Vergisi Kaldırıldı mı, Düştü mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde bazı kararlar alındı. Buna göre, ABD’den ithal edilen ve içlerinde otomobillerin de bulunduğu bazı ürünler üzerindeki ek vergiler kaldırıldı. 2018 yılında uygulanmaya başlanan ek yüzde 60 vergi kaldırıldı. 

ABD'den kaldırılan ve diğer ülkelere uygulanan vergileri otomotiv sektöründe önemli bir değişikliğe kapı araladı. Vergilerin kaldırılmasıyla Mercedes, Ford, Tesla, BMW gibi markaların bazı modellerinde fiyat düşüşü gözlemleneceği düşünülüyor. Bir süredir Türkiye pazarında yer almayan SUV'lerin ve diğer modellerin artık vergi yükümlülüğünün kalkmasıyla yeniden geleceği bekleniyor.

ABD Menşeli Otomobiller

ABD Menşeli Otomobiller

ABD menşeli otomobil markaları aşağıdaki gibidir:

  • Ford

  • Jeep

  • Chevrolet

  • Tesla

  • Dodge

  • Chrysler

  • Cadillac

  • Buick

  • Hummer

ABD Otomobil Vergisi Ne Kadar?

ABD Otomobil Vergisi Ne Kadar?

Yeni oranlara göre, farklı otomobillere uygulanacak vergiler aşağıdaki gibidir:

  • Konvansiyonel ve plug-in olmayan hibrit otomobil: yüzde 25 veya en az 6.000 dolar

  • Plug-in hibrit: yüzde 30 veya en az 7.000 dolar

  • Elektrikli otomobil: yüzde 30 veya en az 8.500 dolar

