Yeni Banka Kuruluyor! BDDK İzin Verdi, Adı Belli Oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre BDDK, Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi. Banka dijital bankacılık esaslarına göre hizmet verecek.

Adil Katılım Bankası Nedir?

Adil Katılım Bankası, 23 Mayıs 2024’te 3 milyar TL sermaye ile kuruldu. Dijital bankacılık için belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet verecen bankanın kurucuları Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan.

Resmi Gazete’de yer alan kararda, Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılan incelemeler sonucu, Adil Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verildiği belirtildi.