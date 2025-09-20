Yeni Banka Kuruluyor! BDDK İzin Verdi, Adı Belli Oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre yeni bir banka kuruluyor. Bankanın ismi de belli oldu. BDDK, Adil Katılım Bankası için faaliyet izni verdi.
Yeni banka kuruluyor. BDDK’nın faaliyet izni verdiği bankanın adı ise belli oldu.
