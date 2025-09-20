onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yeni Banka Kuruluyor! BDDK İzin Verdi, Adı Belli Oldu

Yeni Banka Kuruluyor! BDDK İzin Verdi, Adı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 10:50

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre yeni bir banka kuruluyor. Bankanın ismi de belli oldu. BDDK, Adil Katılım Bankası için faaliyet izni verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni banka kuruluyor. BDDK’nın faaliyet izni verdiği bankanın adı ise belli oldu.

Yeni banka kuruluyor. BDDK’nın faaliyet izni verdiği bankanın adı ise belli oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre BDDK, Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi. Banka dijital bankacılık esaslarına göre hizmet verecek. 

Adil Katılım Bankası Nedir?

Adil Katılım Bankası, 23 Mayıs 2024’te 3 milyar TL sermaye ile kuruldu. Dijital bankacılık için belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet verecen bankanın kurucuları Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan.

Resmi Gazete’de yer alan kararda, Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılan incelemeler sonucu, Adil Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verildiği belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın