İstanbul’un En Ünlü Alışveriş Merkezi Yıkıldı! AVM’nin Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu

Yıkılan Profilo AVM'nin yerine ne yapılacağına dair İş GYO açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Şirket portföyüne dahil edilen Profilo AVM’ye ilişkin olarak, Artaş İnşaat ile 'Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi' imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme uyarınca, söz konusu alışveriş merkezinin bulunduğu arsa üzerinde Artaş İnşaat tarafından konut projesi geliştirilecektir. Tüm proje giderlerinin Artaş İnşaat tarafından karşılanacağı projede, satışlar kapsamında elde edilecek tüm gelirlerin yüzde 40'ı arsa bedeli karşılığı hasılat payı olarak Şirketimize ödenecek olup, Şirketimize ödenecek asgari hasılat payı tutarı 65 milyon USD+KDV olarak belirlenmiştir.'