onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İstanbul’un En Ünlü Alışveriş Merkezi Yıkıldı! AVM’nin Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu

İstanbul’un En Ünlü Alışveriş Merkezi Yıkıldı! AVM’nin Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.09.2025 - 13:42

İstanbul’un bilinen en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo AVM, yıkıldı. 1998 yılında Mecidiyeköy’de açılan Profilo AVM’nin yerine ne yapılacağı ise belli oldu. AVM’den geriye bomboş bir alan inşaat şantiyesi kaldı. Öte yandan ünlü alışveriş merkezinin faaliyetlerine 2024 yılında son verilmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'un ünlü alışveriş merkezi yıkıldı.

İstanbul'un ünlü alışveriş merkezi yıkıldı.

Profilo AVM, İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinden biridir. İstanbul'un değerli arazilerinden birinin üzerinde yükselen Profilo AVM, 1998 yılında ziyaretçilere açıldı. Mecidiyeköy'de bulunan bu alışveriş merkezinin faaliyetlerine 2024 yılında son verildi. Megakentin en bilinen alışveriş merkezinin yıkım işlemleri geçen aylarda tamamlandı. 26 yıldır İstanbullulara hizmet veren alışveriş merkezinin yerini şimdi bir inşaat şantiyesi aldı.

Profilo AVM'nin yerine ne yapılacağı belli oldu.

Profilo AVM'nin yerine ne yapılacağı belli oldu.

Yıkılan Profilo AVM'nin yerine ne yapılacağına dair İş GYO açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Şirket portföyüne dahil edilen Profilo AVM’ye ilişkin olarak, Artaş İnşaat ile 'Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi' imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme uyarınca, söz konusu alışveriş merkezinin bulunduğu arsa üzerinde Artaş İnşaat tarafından konut projesi geliştirilecektir. Tüm proje giderlerinin Artaş İnşaat tarafından karşılanacağı projede, satışlar kapsamında elde edilecek tüm gelirlerin yüzde 40'ı arsa bedeli karşılığı hasılat payı olarak Şirketimize ödenecek olup, Şirketimize ödenecek asgari hasılat payı tutarı 65 milyon USD+KDV olarak belirlenmiştir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın