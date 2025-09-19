Menzil Şeyhinin Torununun 3 Gün Süren Şatafatlı Düğününde Kavga Çıktı
Milyon liralık arabaları, şatafatlı hayatlarıyla tanıdığımız Menzil tarikatı son yıllarda taht kavgasıyla gündemde. Kardeşler arasında miras ve koltuk kavgası yaşanırken bu gerilim müritleri de böldü. Son olarak Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin torunu 3 gün süren şatafatlı bir düğünle evlendi. Binlerce kişinin katıldığı düğünde kavga çıktı. O kavga kameralara yansıdı.
"Milletten utanmıyor babasından da mı utanmıyor? 2 kalabalık gördüğünüzde size niye bir haller oluyor?"
Öte yandan düğün şatafatıyla gündem olurken düğün arabası da Menzil köyünde bulunanlar tarafından böyle paylaşıldı👇🏻
