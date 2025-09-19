onedio
Menzil Şeyhinin Torununun 3 Gün Süren Şatafatlı Düğününde Kavga Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.09.2025 - 12:15

Milyon liralık arabaları, şatafatlı hayatlarıyla tanıdığımız Menzil tarikatı son yıllarda taht kavgasıyla gündemde. Kardeşler arasında miras ve koltuk kavgası yaşanırken bu gerilim müritleri de böldü. Son olarak Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin torunu 3 gün süren şatafatlı bir düğünle evlendi. Binlerce kişinin katıldığı düğünde kavga çıktı. O kavga kameralara yansıdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

"Milletten utanmıyor babasından da mı utanmıyor? 2 kalabalık gördüğünüzde size niye bir haller oluyor?"

twitter.com

X'te '@Caliyetul_Ekdar' isimli hesap kavga görüntülerini paylaştı. O paylaşım ise şu notu düştü:

'Damadı korumak SADICIN görevidir. Kim olursa olsun DAMADIN ARKASINDA SADIC ve ekibi durur. Sen gelip eze, eze, devire devire ortaya dalıyor bir de senden kaç yaş büyük Seyyid Abdussettar'a efeleniyorsun.

Sultan hazretleri düğün alanından ayrılınca mı erkekliğiniz tuttu? S Nafi orada babası halaydayken hemen yanında kime bağıra bağıra hangi akılla hakaret ediyor? (Oradakiler hakaret etti diyor ben sesten ne dediğini anlamadım ama bağırıp çağırıyor videoda açık net) 

Milletten utanmıyor babasından da mı utanmıyor? 2 kalabalık gördüğünüzde size niye bir haller oluyor?'

Öte yandan düğün şatafatıyla gündem olurken düğün arabası da Menzil köyünde bulunanlar tarafından böyle paylaşıldı👇🏻

Menzil cemaati lideri 17 milyar TL'lik mirasları olduğunu ileri sürmüştü. Kamuoyunda şatafatla tanınan Menzil cemaati liderlerinin bindiği milyonluk araçlar sık sık sosyal medyaya yansıyor. Şeyhin lüks yaşamı sosyal medyada çok paylaşılınca Menzil cemaati, liderin bulunduğu yerde fotoğraf ve video çekmeyi yasaklamıştı. 

Son olarak şeyhin torununun düğün arabası dikkat çekti.

Nişan töreni de şatafatıyla ağızları açık bırakmıştı👇🏻

Menzil tarikatına dair diğer haberleri buradan okuyabilirsiniz👇🏻

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
