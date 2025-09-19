Menzil Şeyhinin Torununun 3 Gün Süren Şatafatlı Düğününde Kavga Çıktı

X'te '@Caliyetul_Ekdar' isimli hesap kavga görüntülerini paylaştı. O paylaşım ise şu notu düştü:

'Damadı korumak SADICIN görevidir. Kim olursa olsun DAMADIN ARKASINDA SADIC ve ekibi durur. Sen gelip eze, eze, devire devire ortaya dalıyor bir de senden kaç yaş büyük Seyyid Abdussettar'a efeleniyorsun.

Sultan hazretleri düğün alanından ayrılınca mı erkekliğiniz tuttu? S Nafi orada babası halaydayken hemen yanında kime bağıra bağıra hangi akılla hakaret ediyor? (Oradakiler hakaret etti diyor ben sesten ne dediğini anlamadım ama bağırıp çağırıyor videoda açık net)

Milletten utanmıyor babasından da mı utanmıyor? 2 kalabalık gördüğünüzde size niye bir haller oluyor?'