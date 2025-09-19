Vergi Yüzsüzleri Açıklanacak! Vergi Ödemekten Kaçan 5 Milyon TL ve Üzeri Borcu Olanlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tüm uyarılara rağmen vergi ödemekten kaçtığı için ‘vergi yüzsüzü’ olarak adlandırılan mükelleflerin ismi açıklanacak. 5 milyon lira ve üstü borcu bulunanların ismi GİB internet sitesinde yayınlanacak.
Vergi yüzsüzlerinin ismi açıklanacak.
Vergi yüzsüzü nedir? Vergi yüzsüzü kimlere deniliyor?
