Vergi Yüzsüzleri Açıklanacak! Vergi Ödemekten Kaçan 5 Milyon TL ve Üzeri Borcu Olanlar

Vergi Yüzsüzleri Açıklanacak! Vergi Ödemekten Kaçan 5 Milyon TL ve Üzeri Borcu Olanlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.09.2025 - 11:07

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tüm uyarılara rağmen vergi ödemekten kaçtığı için ‘vergi yüzsüzü’ olarak adlandırılan mükelleflerin ismi açıklanacak. 5 milyon lira ve üstü borcu bulunanların ismi GİB internet sitesinde yayınlanacak.

Vergi yüzsüzlerinin ismi açıklanacak.

Vergi yüzsüzlerinin ismi açıklanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre vergi ödemekten kaçanların ismi aralık ayında açıklanacak. Vergi yüzsüzlerinin ismi ve cezai tutarları internetten yayınlanacak. GİB’den edinilen bilgiye göre 5 milyon lira ve üzeri borcu olan mükellefler bu listeyi oluşturacak. 

Bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.

Vergi yüzsüzü nedir? Vergi yüzsüzü kimlere deniliyor?

Vergi yüzsüzü nedir? Vergi yüzsüzü kimlere deniliyor?

Vergi borcunu ödemeyen ya da devlete yüksek miktarda vergi borcu olup uzun süre ödemeyen mükellefler 'vergi yüzsüzü' olarak adlandırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) her yıl 'en fazla vergi borcu olanlar' ve 'en yüksek gelir ve kurumlar vergisi ödeyenler' listesini yayımlıyor. Bu borçlu listesinde yer alan kişilere vergi yüzüsü deniliyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Yorum Yazın