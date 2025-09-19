Vergi Yüzsüzleri Açıklanacak! Vergi Ödemekten Kaçan 5 Milyon TL ve Üzeri Borcu Olanlar

Vergi borcunu ödemeyen ya da devlete yüksek miktarda vergi borcu olup uzun süre ödemeyen mükellefler 'vergi yüzsüzü' olarak adlandırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) her yıl 'en fazla vergi borcu olanlar' ve 'en yüksek gelir ve kurumlar vergisi ödeyenler' listesini yayımlıyor. Bu borçlu listesinde yer alan kişilere vergi yüzüsü deniliyor.