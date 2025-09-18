onedio
2026'ya Hazır Olun: Zamlar Yağmur Gibi Yağacak! Ozan Bingöl Zam Yapılacak Kalemleri Tek Tek Açıkladı

2026’ya Hazır Olun: Zamlar Yağmur Gibi Yağacak! Ozan Bingöl Zam Yapılacak Kalemleri Tek Tek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.09.2025 - 14:59

Yeni yıl yaklaşırken zamlar da gündeme geldi. Vatandaşın ilk olarak gündeminde asgari ücret ve emekli maaş zamları varken bu ücretlere yapılacak zam tüm kalemleri de etkiliyor. 2026 zamları şimdiden merak konusu olurken vergi uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda yapılacak zamları tek tek açıkladı.

2026 zamları şimdiden merak konusu oldu.

2026 zamları şimdiden merak konusu oldu.

2026’da maaş zamları konuşulmaya başlanırken Ocak 2026’dan itibaren tüm kalemler zamdan etkilenecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, YouTube kanalında zam gelecek kalemleri açıkladı. Bazı kalemlerde artış oranının yüzde 25 olacağını belirten Bingöl, bunu ‘en iyimser’ tahmin olarak yorumladı.

Bingöl'e göre 2026'da zam gelecek vergi ve harç tutarları şöyle:

Bingöl'e göre 2026'da zam gelecek vergi ve harç tutarları şöyle:

  • IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 57.010 TL

  • Yurt dışı çıkış harcı: 1000 TL → 1.250 TL 

  • Üç yıllık pasaport: 11.274 TL → 14.092 TL

  • Araç muayene ücreti: 2.620 TL → 3.276 TL

  • En düşük radar/trafik cezası: 2.167 TL → 2.710 TL

  • 2 yaşında, 1.6 motorlu otomobilin MTV’si: 9.627 TL → 12.033 TL

  • Damga vergisi: 665 TL → 831 TL (Üç ay içinde 441 TL’ye yükselmişti ocakta da 831 TL’ye yükselecek)

Bingöl, 'Bazı vergilerde yüzde 25’in üzerinde bir yeniden değerleme bizi bekliyor' dedi.

Ozan Bingöl'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
