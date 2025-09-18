onedio
Altın Fiyatları Neden Düştü? Mahfi Eğilmez Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.09.2025 - 11:31

Altının bu hafta Fed faiz kararının açıklanmasının ardından yükselmesi beklenirken tam tersi gerçekleşti. Altın fiyatlarında düşüş yaşandı. İktisatçı Mahfi Eğilmez X hesabından altının neden düştüğünü açıkladı. Eğilmez, bu durumu iki nedene dayandırdı.

Altın Fiyatları Bugün: Altın Ne Kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4.25’e çekti. Fed Başkanı Powell ise enflasyon ve istihdam üzerinde risklerin devam ettiğini belirten bir açıklama yaptı. Fed’in kararı ve açıklamanın ardından altında hareketlilik yaşandı. 

18 Eylül Perşembe Altın Fiyatları

Fed faiz kararının ardından altın fiyatları yeni günde araştırılmaya başlandı. İşte 18 Eylül Perşembe altın fiyatları:

- Gram altın fiyatı 4860 TL

- Çeyrek altın fiyatı 8103 TL

- Ons Altın 3654 dolar

- Yarım altın 16207 TL

Altın Fiyatları Neden Düştü? Altın Artacak mı?

Fed kararından bir gün önce gram altın fiyatı 5 bin TL'ye dayanmıştı. Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarından artış beklenirken tam tersi yaşandı. 18 Eylül Perşembe günü altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Peki altın fiyatları neden düştü? Mahfi Eğilmez, konuyla ilgili X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. 

Altın fiyatlarının neden düştüğünü açıklayan Eğilmez, şunları dedi👇🏻

"Altın fiyatlarının düşüşüne dair iki neden öne çıkıyor..."

'Normal olarak tersinin olması yani altın fiyatının artması beklenirken Fed faizi indirince altın fiyatı niçin düştü? 

Burada başlıca iki neden öne çıkıyor: (1) Fed'in faiz indireceği beklentisi bir süredir vardı ve altın talebi ve altın fiyatları o beklentiyle olması gerekenden daha fazla artmıştı. Dolayısıyla faizler inince bazı yatırımcılar kar realizasyonu yaparak altın satışına geçtiler. Bu tavır altın fiyatının düşmesine yol açtı. (2) Faiz indirimi ekonomide canlanma beklentisini destekledi ve yatırımcılar daha yüksek riskli varlıklara geçmeyi tercih etmeye başladılar. Bu yaklaşım sonucunda altın fiyatı düşüşe geçti.

Bununla birlikte daha önce de söylediğim gibi Trump, Putin ve Netanyahu'nun işbaşında olduğu, aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dünyada yeni ve beklenmedik risklerin çıkması olasılığı vardır. Dolayısıyla altın fiyatı bir süre sonra yeniden yükselişe geçebilir.'

