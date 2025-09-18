Altın Fiyatları Neden Düştü? Mahfi Eğilmez Açıkladı
Altının bu hafta Fed faiz kararının açıklanmasının ardından yükselmesi beklenirken tam tersi gerçekleşti. Altın fiyatlarında düşüş yaşandı. İktisatçı Mahfi Eğilmez X hesabından altının neden düştüğünü açıkladı. Eğilmez, bu durumu iki nedene dayandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın Fiyatları Bugün: Altın Ne Kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın Fiyatları Neden Düştü? Altın Artacak mı?
"Altın fiyatlarının düşüşüne dair iki neden öne çıkıyor..."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın