Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Maaşınız Eksik Ödeniyor Olabilir!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.09.2025 - 10:37

Türkiye’de işverenlerin oyunlarından biri çalışanların maaşının yarısını banka aracılığıyla ödemek, diğer yarısını da elden vermek. İşveren istihdam maliyetinden kaçmak için bu yolla başvursa da ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca çalışanı uyardı. Bordro hilesiyle maaşınız eksik yatıyor olabilir. Yaşadığı mağduriyeti mahkemeye taşıyan bir çalışana Yargıtay’dan emsal karar çıktı.

Maaşını eksik yatıyor olabilir!

Bu uyarı Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan geldi. İşverenin bordro hilesi oyununa dikkat çeken Karakaş, işverenin karşılar hırsı nedeniyle istihdam maliyetini düşürme amacıyla sıkça başvurduğu yöntemi açıkladı. Bu yöntemlerden biri de maaşın bir bölümünü banka aracılığıyla bir bölümünü ise elden ödemek. Ancak bu durum çalışanın ve devletin önemli sorunlarından biri. Karakaş, bu yöntemle işverenin hem daha az vergi ödediğini hem de SGK priminden kaçtığını söyledi. 

Bu durum ise milyonlarca çalışanın eksik maaş almasına neden olabilir. 

Karakaş, şu sözlerle açıkladı:

“Çalışanların eksik bordrolama ve eksik SGK’ya bildirim nedenleriyle başta emeklilik maaşları, işsizlik maaşları, rapor paraları, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer tüm alacaklarının da eksik ödenmesi söz konusu olmaktadır.”

Yargıtay, maaşı eksik yatırılan çalışan hakkında emsal karar verdi.

Yargıtay’ın kararına göre, imzalanmış ücret bordrosunda yer alan fazla mesai saatleri işçi açısından bağlayıcı kabul ediliyor. İşçinin, bordroda belirtilenden daha fazla çalıştığını ileri sürmesi halinde bunu yalnızca yazılı delillerle ispatlaması gerekiyor. Aksi halde, bordroda görünen süreler geçerli sayılacak. Ayrıca bordroda ödenmiş gibi gösterilen fazla mesai ücretleri, gerçekte hesaplanan alacaktan tahsil edilecek.

Hileli bordrolara dikkat!

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamak zorunda. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ise kesin delil niteliğinde. Fazla çalışmanın ispatı konusunda ise iş yeri kayıtları, özellikle iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları delil niteliğinde. Karakaş, bordro hilesine dair şunları söyledi:

“Bordronun hileli olması durumunda; hileli bordro üzerinden; fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil tahakkukları ve bunun yanında ek ödeme adı altında yapılan diğer tüm ödemelerin hesaplanmasının yanlış olduğu belirtilmektedir. Ancak gerçek ücretin tespitinden sonra, gerçek ücret üzerinden hesaplanmasının elzem olduğu vurgulanmaktadır.”

