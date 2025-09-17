Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Maaşınız Eksik Ödeniyor Olabilir!
Türkiye’de işverenlerin oyunlarından biri çalışanların maaşının yarısını banka aracılığıyla ödemek, diğer yarısını da elden vermek. İşveren istihdam maliyetinden kaçmak için bu yolla başvursa da ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca çalışanı uyardı. Bordro hilesiyle maaşınız eksik yatıyor olabilir. Yaşadığı mağduriyeti mahkemeye taşıyan bir çalışana Yargıtay’dan emsal karar çıktı.
Maaşını eksik yatıyor olabilir!
Yargıtay, maaşı eksik yatırılan çalışan hakkında emsal karar verdi.
Hileli bordrolara dikkat!
