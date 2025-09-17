Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Maaşınız Eksik Ödeniyor Olabilir!

Bu uyarı Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan geldi. İşverenin bordro hilesi oyununa dikkat çeken Karakaş, işverenin karşılar hırsı nedeniyle istihdam maliyetini düşürme amacıyla sıkça başvurduğu yöntemi açıkladı. Bu yöntemlerden biri de maaşın bir bölümünü banka aracılığıyla bir bölümünü ise elden ödemek. Ancak bu durum çalışanın ve devletin önemli sorunlarından biri. Karakaş, bu yöntemle işverenin hem daha az vergi ödediğini hem de SGK priminden kaçtığını söyledi.

Bu durum ise milyonlarca çalışanın eksik maaş almasına neden olabilir.

Karakaş, şu sözlerle açıkladı:

“Çalışanların eksik bordrolama ve eksik SGK’ya bildirim nedenleriyle başta emeklilik maaşları, işsizlik maaşları, rapor paraları, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer tüm alacaklarının da eksik ödenmesi söz konusu olmaktadır.”