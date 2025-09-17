onedio
Resmi Açıklama Geldi: Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank Hisselerini Yabancı Yatırımcıya Satıyor

Resmi Açıklama Geldi: Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank Hisselerini Yabancı Yatırımcıya Satıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2025 - 10:31

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank’taki hisselerinden 152 milyon liralık kısmı yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satmak üzere süreci başlattı. Satış, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yapılacak. Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank) sermayesinin yaklaşık yüzde 1,53’üne karşılık gelen 152 milyon TL nominal değerli payın yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için süreci başlattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP), Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'16 Eylül 2025 tarihli özel durum açıklamasını takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun (Vakıfbank) çıkarılmış sermayesinin yüzde 1,53’üne tekabül eden toplam 152 milyon TL nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı, pay başına 27,07 TL bedel üzerinden toplam 4 milyar 114 milyon 640 bin TL karşılığında gerçekleşmiştir.

Takas işleminin mutat kapanış şartlarına tâbi olmak üzere 19 Eylül 2025 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, söz konusu takas işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlem'in kapanışını takiben, Türkiye Varlık Fonu’nun Vakıfbank’taki doğrudan pay sahipliği yüzde 73,26 olacak, Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'ın ana pay sahibi olmaya devam edecektir.'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
